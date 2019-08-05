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外野手撲接不成　響尾蛇快腿飆出場內全壘打

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▲馬提（Ketel Marte）場內全壘打。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬提（Ketel Marte）場內全壘打。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

國民外野手帕拉（Gerard Parra）外野撲接不成，讓馬提（Ketel Marte）連繞三個壘包直衝本壘，跑出生涯第2支場內全壘打，幫助響尾蛇7比5獲勝。

面對柯賓（Patrick Corbin）的92.4英里四縫線，馬提將其掃向中左外野，帕拉沒有撲到，只見馬提快速繞過二壘衝向三壘，再挑戰本壘得分，場內全壘打，本季第24轟，幫助響尾蛇取得4比2領先，最終球隊7比5獲勝。

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「我到二壘的時候，看到三壘指導教練為我開綠燈，我就覺得自己有可能跑出場內全壘打，」馬提賽後說道，「我不斷加速維持最快的速度，安全回到本壘。」馬提曾在2017年7月26日跑出生涯第一發場內全壘打，這次同樣發生在響尾蛇主場。

現年25歲的馬提，站上大聯盟第5年終於在本季大爆發，2017年轉戰響尾蛇後連續兩年打擊率都是.260，今年進步到.315/.377/.568的驚人打擊三圍，3項數據都刷新生涯新高，另外，23轟也是生涯首度全壘打突破20轟。

馬提本季最大的改變在於，大幅增加對第一球的出棒慾望，此役之前他面對投手的第一球擊出30支安打，與艾爾比斯（Ozzie Albies）、國聯打擊王麥克尼歐（Jeff McNeil）並列第一。

關鍵字： 響尾蛇馬提場內全壘打
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