中職／杜家明棄投從打繳出佳績　林威助：他很認真





▲中信兄弟杜家明。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／斗六報導

中信兄弟杜家明在球團建議下棄投從打，今年正式以野手身份出發，且在二軍繳出亮眼表現，二軍總教練林威助說：「他的表現一直都很平穩，讓教練團滿放心的，是一位很認真積極的選手。」

杜家明三級棒球時期具豐富國手資歷，國中時期在球隊擔任中心棒次，升上高中後便專職投手、鮮少打擊，2014年自平鎮高中畢業後投入選秀，在第4輪被兄弟選進，被評為極具潛力的投手，預測3到5年將成為兄弟主力先發，但加入職棒後僅2015年、2016年在一軍有出賽紀錄，合計僅出賽32場，去年都待在二軍，只出賽2場，防禦率11.57。

請繼續往下閱讀...

在球團的建議下，杜家明今年棄投從打，定位三壘手，面臨全新的挑戰，他也花更多時間投入練習，林威助都看在眼裡，「他本身很認真，也會特別多花時間夜訓；畢竟投手轉野手，不足的地方一定很多，能練時，他都會去把握，本身也有掌握住機會。」

杜家明開季自二軍出發，一度連續15場敲安，打擊率突破4成，但接下來連6場熄火，近期終於找回手感，共出賽42場累積116打數36安打，貢獻20打點、17得分，打擊率0.336。

林威助說：「打球總是會有高低潮，一開始打很好，到了一段時間，投手對你有所研究時，自然沒有這麼好的球可以攻擊，那時才是進步的時候，他最近都保持滿平均的。」

杜家明在打擊找到另一片天，林威助相也相信他未來能夠站上一軍，「現階段還有許多地方需要加強，但有些細節做得更好的話，一定有機會，現在還要讓他透過比賽累積經驗。」