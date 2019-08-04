不斷更新／兄弟vs統一雙重賽第2場　先發打序

▲林智勝。（圖／記者黃克翔攝）

體育中心／綜合報導

先發打序

中信兄弟

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吳東融 , 2B

王威晨 , 3B

張志豪 , CF

林智勝 , DH

蘇緯達 , 1B

陳子豪 , RF

周思齊 , LF

黃鈞聲 , C

岳東華 , SS



統一7-ELEVEn獅

林靖凱 , 2B

江亮緯 , RF

潘武雄 , DH

陳鏞基 , 1B

蘇智傑 , LF

楊家維 , 3B

羅國龍 , CF

林祖傑 , SS

林祐樂 , C

統一獅4日要在台南主場與中信兄弟進行雙重賽，雙重賽第2戰派出羅里奇對戰廖乙忠，廖乙忠目前生涯唯一1勝就來自統一，羅里奇本季對兄弟很有壓制力，但還沒拿過勝投，精彩的中職賽事，請鎖定觀看《ETtoday新聞雲》直播。

羅里奇本季10場出賽、9場先發，其中3場優質先發，拿下2勝3敗，防禦率僅2.86。對上兄弟2場，沒有勝敗紀錄，對戰防禦率1.38。張志豪、詹子賢面對羅里奇都有超過3成打擊率，是打羅里奇最得心應手的打者。

廖乙忠本季4場先發，其中1場優質先發，拿下1勝2敗，防禦率5.55。廖乙忠前一場先發就是7月20日面對統一，也是生涯唯一一次碰頭，主投8局、120球丟5分，其中4分自責分，靠著隊友火力支援拿下勝投，林祐樂、潘武雄都在該場比賽對廖乙忠開轟。