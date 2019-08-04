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不斷更新／陳楷升化解失分危機又開轟　中華6局4比0日本

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▲U12世界盃少棒，U12中華隊，葉弘仁。（圖／記者顏如玉攝）

▲U12世界盃少棒，U12中華隊葉弘仁。（圖／記者顏如玉攝）

記者楊舒帆／台南報導

U12世界盃，中華與日本下午六點半展開冠軍戰，由開幕戰投手陳楷升再挑大樑，扛下冠軍戰先發。中華隊曾在2011年拿下首冠，然後連三屆與美國爭冠都敗北，奪亞軍，今年要拚第二冠。3局上，黃天賜、江庭毅適時安打，中華隊2比0領先。

1局上，葉弘仁游擊滾地球，江宗駿一壘平飛球遭到接殺，余硯誠敲游擊滾地球。1局下，陳楷升面對日本打線，赤澤琉偉敲投手前滾地球，片岡大瑠敲游擊滾地球，桑元信祐敲一壘滾地球。

請繼續往下閱讀...

2局上，黃天賜一壘飛球，江庭毅二壘滾地球，蔡韋辰獲得保送，陳楷升敲游擊滾地球，2局下，高橋昇聖被三振，今井蓮敲游擊飛球出局，鈴木拓斗投手前滾地球出局。

▲U12世界盃少棒，U12中華隊，黃天賜。（圖／記者顏如玉攝）

▲黃天賜滿壘安打。（圖／記者顏如玉攝）

3局上，郭宸安敲出穿越二、游安打，吳翊叡被三振，葉弘仁保送，江宗駿擊出中外野飛球形成兩出局，余硯誠敲三壘滾地球，日本三壘手發生失誤，中華隊攻佔滿壘，黃天賜敲出中外野安打帶回1分，逼得日本隊換第二任投手川越昂太郎，江庭毅再延續攻勢，敲中外野安打帶回1分。

3局下，川下晃汰投手滾地球，坂本慎太郎、高畑知季連續敲出左外野安打，攻佔一、二壘，赤澤琉偉游擊滾地球，靠野手選擇上壘，盜上二壘，形成二、三壘有跑者，下一棒片岡大瑠遭到三振，守住危機。

4局上，陳楷升敲出三游穿越安打，暴投上二壘，郭宸安內也滾地遭刺殺，吳翊睿遭到觸身，葉弘仁高飛犧牲打送回陳楷升再添1分，江宗駿右外野飛球遭接殺。

4局下，陳楷升續投，3球三振掉第3棒的桑元信祐，高橋昇聖安打，今井蓮打出雙殺，變相3上3下。

5局上，余硯誠中外野接殺，黃天賜二壘接殺，江庭毅遭到刺殺，中華隊3上3下。

5局下，鈴木拓斗靠著黃天賜失誤上到一壘，川下晃汰野選上壘再靠傳球失誤上到二壘，坂本慎太郎再靠一次中華隊接球失誤上壘，高畑知季吞三振，赤澤琉偉也吞下三振，解除失分危機。

6局上，蔡韋辰遭到刺殺，陳楷升轟出陽春砲，郭宸安遭接殺，

中華隊先發陣容

第一棒 游 葉弘仁
第二棒 中 江宗駿
第三棒 右 余硯誠
第四棒 三 黃天賜
第五棒 捕 江庭毅
第六棒 一 蔡韋辰
第七棒 投 陳楷升
第八棒 右 郭宸安
第九棒 二 吳翊叡
投手 陳楷升

日本隊先發陣容

第一棒 中 赤澤琉偉
第二棒 三 片岡大瑠
第三棒 捕 桑元信祐
第四棒 一 高橋昇聖
第五棒 游 今井蓮
第六棒 指 鈴木拓斗
第七棒 左 川下晃汰
第八棒 右 坂本慎太郎
第九棒 二 高畑知季
投手 青木朔真

關鍵字： U12世界盃中華隊
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