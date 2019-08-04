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U12世界盃／古巴奪季軍！遠東科大送暖　教頭：台灣是美麗國家

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▲U12世界盃，U12古巴。（圖／記者顏如玉攝）

▲U12世界盃，U12古巴奪季軍。（圖／記者顏如玉攝）

記者楊舒帆／台南報導

U12世界盃，古巴靠著全場唯一安打賽斯（Christian Saez）兩分砲，以2比1力壓韓國，保住季軍，是第一屆亞軍以來最佳成績，總教練羅德里培茲（Roriguez Palacios Raul）表示，「棒球很難說，他們能保持領先到最後很厲害。」

羅德里培茲曾在開幕戰、複賽首戰都繳出先發好投，此戰再度扛先發，賽斯在首局就轟2分彈安定軍心，羅德里培茲投滿單場85球投球數限制，被敲4支安打，最快球速125公里ㄝ有4次保送，3次三振，韓國隊在5局上層靠兩安打攻佔得點圈，選擇故意保送第3棒，面對第4棒李在俊讓他敲滾地球化解危機。

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總教練羅德里培茲說，「羅德里培茲3場比賽都投得很棒，他有好投手個特質，重要比賽都能拿出好表現，化解危機能力很好，國小球員能做到不簡單。」古巴全場就只敲出1支安打就贏得季軍，他也說，「棒球很難說，我們靠全壘打獲勝，一個好球隊就必須要把領先優勢保持到最後，國小球員能做到這點很厲害。」

▲遠東科大總教練湯登凱送球一袋給古巴 。（圖／記者楊舒帆攝）

▲遠東科大總教練湯登凱送球一袋給古巴 。（圖／記者楊舒帆攝）

U12古巴隊第三次來台，他說，「其實幫球之外也學到很多，能讓球員在世界級的比賽中打球，短短棒球是很難得的經驗，教練團也學到很多，看到不同國家的實力，有很多值得學習。」

古巴隊來台第一天就發生簽證問題，順利解決後才來台南比賽，練習時沒有球，由協助場務的遠東科大棒球隊提供球隊的球給他們使用。古巴隊休兵日在負責招待的歸南國小在賣場大採購也很順利，最後一天比賽後，遠東科大總教練湯登凱特地送一袋球給他們，讓他們感受到台灣的熱情，盡地主之誼，古巴隊總教練羅德里培茲直呼，「台灣是美麗的國家，每個人都很友好。」

▲U12世界盃，U12古巴，賽斯(Christian Saez)。（圖／記者顏如玉攝）

▲U12世界盃，U12古巴，賽斯(Christian Saez)。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： U12世界盃中華隊古巴
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