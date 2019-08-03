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中職／伍鐸最終戰？　余文彬：看3名洋投的近況做取捨

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▲富邦悍將投手伍鐸。（圖／記者林敬旻攝）

▲伍鐸目前以9敗暫居聯盟敗投王。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃詩崴／新莊報導

富邦悍將洋投伍鐸（Bryan Woodall）本季表現掙扎，3日賽前，防禦率來到5.24，還以9敗暫居聯盟敗投王。富邦在7月中找來新洋投班華德（Travis Banwart），他在二軍先發過一場，主投4.2局沒有自責分。富邦投手教練余文彬受訪表示，「還是要看一軍3個洋投最新的近況來做取捨。」

伍鐸從2015年進入中華職棒，先效力中信兄弟3個賽季後，被挖角至富邦，一直都是球隊重要的羊頭戰力，不過本季先發14場，吞下2勝9敗，防禦率5.24，防禦率遠遠不如過去水準，敗投方面更是僅差1敗就趕上個人單季最多敗的紀錄。

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對比伍鐸本季與過去的投球數據，儘管滾飛比不像在兄弟時期有兩季突破2，而且今年的滾飛比1.44還比去年1.31還高，其他數據大致上也都與過往差距不大，致命傷則是在被全壘打數，前2季平均1季投170局才被轟出8轟，不過今年91局裡就已經被轟出16發全壘打，這數據也讓防禦率直線上升至5.24。

余文彬今天賽前提到伍鐸本季狀況，「我們在透過進階數據觀察後，發現他在本季的出手角度變得有點太早，也讓球的進壘點沒這麼理想。」

▲富邦悍將洋將班華德。（圖／記者陳立勳攝）

▲富邦悍將新洋將班華德。（圖／記者陳立勳攝）

班華德7月31日在二軍先發過一場，主投4.2局被敲7支安打，失掉2分不過沒有責失分，另外還送出5次三振。余文彬談班華德：「這是他3個禮拜來的第一次出賽，不過身體狀況看起來還不錯，主要在投打節奏上還需要點時間適應。」

伍鐸將在3日先發交手桃猿，根據其他2名一軍洋投的狀況來看，也很可能是伍鐸的「期末考」，不過余文彬保守地說：「還是要看一軍3個洋投最新的狀況來做取捨。」

關鍵字： 中華職棒伍鐸富邦悍將班華德余文彬
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