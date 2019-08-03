太空人獲葛蘭基組「三巨投」　史莫茲：比我們勇士三巨投強！

▲葛蘭基（Zack Greinke）披上太空人戰袍。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

太空人堪稱731交易大限的最大贏家之一，尤其是補進賽揚強投葛蘭基（Zack Greinke）與韋蘭德（Justin Verlander）、柯爾（Gerrit Cole）組成「三巨投」，讓原本就是奪冠大熱門的他們更加被看好。葛蘭基在3日的球員加盟記者會就表示，這支球隊應該是他待過最強的球隊，太空人老闆更是拿他們3人比喻當年的「勇士三巨投」。

太空人為葛蘭基、桑契斯（Aaron Sanchez）、比亞吉尼（Joe Biagini）以及回鍋的金手套鐵捕馬多納多（Martin Maldonado）召開加盟記者會，太空人老闆克蘭（Jim Crane）與名人堂投手史莫茲（John Smoltz）一同向休士頓球迷介紹這幾位新戰力。

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「史莫茲誇我說，我們做得很棒，在這次交易將這些一線戰力一次網羅，」克蘭說到，「真的，看到現在的組合，讓我想起史莫茲當年與葛拉文（Tom Glavine）、麥達克斯（Greg Maddux）的勇士三巨投，結果史莫茲回我說，不！他們搞不好比他們當年還要強。」

葛蘭基表示，他很高興能夠來到休士頓，「他們是一支很強的球隊，我待過很多具有競爭力的球隊，但他們或許是我待過最強的球隊，是我待過最有天賦的一支球隊。」

這位在大聯盟縱橫16個賽季的35歲賽揚強投，從皇家發跡，效力過釀酒人、天使、道奇以及響尾蛇，雖然年事已高、球速從當年的95到97英里下修到90到91英里，但宰制力不減，本季2.90防禦率、0.95WHIP貢獻10勝4敗，生涯第6度入選全明星，預計將在下週四主場先發對決洛磯。

太空人總教練辛區（AJ Hinch）對於從藍鳥引進的桑契斯、比亞吉尼兩名投手也相當有信心，認為投手教練史卓姆（Brent Strom）能夠把他們給「修好」，就像這幾年透過強大的數據庫，幫助莫頓（Charlie Morton）、柯爾修好，成為聯盟最頂尖的先發投手。

現年27歲的桑契斯，2016年以3.00防禦率繳出15勝2敗的佳績，拿下該年美聯防禦率王，美聯賽揚票選7，雖然接下來的3年成績大幅下降，本季更是繳出6.07防禦率3勝14敗的差勁成績，但他的四縫線仍有95英里左右的水準，曲球也有聯盟頂尖的轉速。辛區認為，只要把他的四縫線、二縫線練好，就能夠與他這顆頂級曲球完美搭配。

比桑契斯稍長2歲的比亞吉尼，雖然生涯成績不算太突出，但與桑契斯有相同的特質，95英里的四縫線、高轉速曲球。雖然有著頂級的曲球，但使用率卻不高，來到太空人後或許會從這方面開始做出改變。