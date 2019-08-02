中職／「林晨樺殺手」　郭嚴文：我們同梯彼此蠻熟的

▲郭嚴文生涯第4發滿貫砲。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

記者黃詩崴／新莊報導

桃猿郭嚴文2日交手富邦的比賽中，轟出生涯第4發滿貫砲，苦主是富邦的林晨樺，這是郭嚴文第二度對林晨樺轟出滿貫砲，兩人生涯的對戰數據，也是郭嚴文佔絕大上風，他們倆身為同梯，也曾經在文化大學同隊過一年。郭嚴文也表示，「我們這批都還蠻熟的。」

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▲郭嚴文生涯首支滿貫砲也是從林晨樺手中敲出。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

郭嚴文生涯4發滿貫砲中，林晨樺就被轟了2次，前一次是在2014年4月11日，那是郭嚴文中職生涯第一發滿貫砲。不只滿貫砲，郭嚴文生涯對戰林晨樺56個打數，出現19支安打，對戰打擊率0.339，總共4發全壘打，另外打點也有19分打點。

郭嚴文打林晨樺特別順手，郭嚴文表示沒有特別注意。他們倆個今年都即將31歲，同梯的緣分也讓他們在3級棒球時期就有同隊之緣，來自南英商工的郭嚴文也在青棒中華隊的培訓時期認識就讀中道中學的林晨樺。

郭嚴文談起同梯林晨樺：「因為我們這梯的很多都有打中華隊，所以彼此都還算蠻熟悉的。」

郭嚴文在高中畢業沒多久後就赴美挑戰，回國後也在國體補完學歷；林晨樺則是畢業於文化大學，不過在郭嚴文赴美前，原本要就讀文化大學，兩人差點就在文化一起合體同隊。