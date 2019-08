球場玩測速飆96英里　民間高手簽約運動家

▲派特森飆出96英里火球。(圖/翻攝自推特)



記者林育正/綜合報導

23歲投手派特森(Nathan Patterson)兩個多禮拜前和兄弟到落磯主場觀看,在球場內測速,一路從90英里催到96英里。影片放上推特的兩個禮拜後,他就圓夢與運動家隊簽下小聯盟合約,朝著登上大聯盟的夢想前進。

其實去年派特森去看運動家3A的比賽,就測出96英里的球速。已經好幾年沒有打球的他相當驚訝,同時也重燃棒球夢。之後他開始接受訓練,不過去年底也因為出車禍,非投球手開刀休養了一陣子。康復後他持續訓練,並且加入球隊保持球感。

今年1月初派特森就在推特上發佈自己的投手訓練影片,並寫上「符合選秀資格」,表明速球在92-95英里,變速球81-84英里,滑球79-82英里,不過顯然為在選秀受到青睞。而到了6月,他再次於推特幫自己打廣告。「自由球員尋找機會中!」他表示自己自從高三之後,暌違6年首次在實戰中投球。

兩局用了22球,繳出4次三振2次滾地球,快速球最快倒95英里,滑球介於78-80之間。7月在落磯主場飆出96英里,家人也在推特上說:「大聯盟給他的機會吧!」

派特森的勵志故事彷彿真人版「百萬金臂」,「故事沒還沒結束,我正在寫下新的篇章,很期待接下來的旅程。是時候該投入更多努力,而這一切全都來自我的心態。感謝訓練員、教練、朋友和所有支持我的人。那些告訴我不可能達成夢想的人,是我努力的動力。」

Guys, we were just chillin at a @rockies baseball game, and my brother decided to step into a speed pitch challenge...he hit 96 mph @MLB Let’s get him signed! pic.twitter.com/g0fKrvUxzt