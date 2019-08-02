球場玩測速飆96英里　民間高手簽約運動家

▲派特森飆出96英里火球。（圖／翻攝自推特）



記者林育正／綜合報導

23歲投手派特森(Nathan Patterson)兩個多禮拜前和兄弟到落磯主場觀看，在球場內測速，一路從90英里催到96英里。影片放上推特的兩個禮拜後，他就圓夢與運動家隊簽下小聯盟合約，朝著登上大聯盟的夢想前進。

其實去年派特森去看運動家3A的比賽，就測出96英里的球速。已經好幾年沒有打球的他相當驚訝，同時也重燃棒球夢。之後他開始接受訓練，不過去年底也因為出車禍，非投球手開刀休養了一陣子。康復後他持續訓練，並且加入球隊保持球感。

今年1月初派特森就在推特上發佈自己的投手訓練影片，並寫上「符合選秀資格」，表明速球在92-95英里，變速球81-84英里，滑球79-82英里，不過顯然為在選秀受到青睞。而到了6月，他再次於推特幫自己打廣告。「自由球員尋找機會中！」他表示自己自從高三之後，暌違6年首次在實戰中投球。

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兩局用了22球，繳出4次三振2次滾地球，快速球最快倒95英里，滑球介於78-80之間。7月在落磯主場飆出96英里，家人也在推特上說：「大聯盟給他的機會吧！」

派特森的勵志故事彷彿真人版「百萬金臂」，「故事沒還沒結束，我正在寫下新的篇章，很期待接下來的旅程。是時候該投入更多努力，而這一切全都來自我的心態。感謝訓練員、教練、朋友和所有支持我的人。那些告訴我不可能達成夢想的人，是我努力的動力。」