U12世界盃／台韓戰因雨打到11點才獲勝　教頭：好比賽

▲U12世界盃，中華隊。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台南報導

U12世界盃中華隊1日進行中華與南韓之戰，6點半開打的賽事，因雨中斷2.5小時，晚上9點20再開打時，中華小將單局發生兩次失誤，李國強蹲下來一句話提點他們才回神，守住勝利，最終中華隊以6分差獲勝，兩隊教頭互讚好比賽。

中華隊首局就灌進6分奠定勝基，不過1局結束就因雨暫停，小球員沒有充分休息，過了一陣子才開始到室內練習，總教練李國強表示，「休息是要真的休息，他們在玩鬧等於浪費力氣。」比賽恢復開打後，中華隊馬上在3局因兩次失誤讓對方追回分數，李國強表示，「我當時就蹲下來，大聲提醒他們要專注。」

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不過李國強仍在賽後稱讚小球員表現，投手群都在掌握之中，陳楷升投3.2局，再由林丞宥、張耀允接替，後兩任投手沒有超過30顆球，下一場對墨西哥之戰，可望再登板，李國強說，「明天早上會再與投手教練唐安討論由誰先發。」

中華與南韓之戰，因雨鏖戰6小時，直到11點21分才完賽，兩隊在賽後也相互握手，兩隊總教練也擁抱致意，李國強說，「我跟他說辛苦，對方也說這是場好比賽，兩隊都很想跟對方較量、競爭，確實韓國出棒乾脆也是我們值得學習之處。」

中華隊複賽加上預賽戰績目前取得2勝1敗，韓國也是2勝1敗，韓國2日將在下午與日本隊交手，中華隊則是要對上目前1勝2敗的墨西哥，繼續拚勝搶冠軍戰門票。李國強說，「墨西哥投手球速沒有到很快，但是內角球很敢丟，還有會丟大曲球，會再提醒球員。」