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U12世界盃／中華首局橫掃6比0領先韓國　比賽因雨中斷

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▲U12世界盃少棒，中華隊，黃天賜。（圖／記者顏如玉攝）

▲U12世界盃少棒，中華隊，黃天賜。（圖／記者顏如玉攝）

記者楊舒帆／台南報導

U12世界盃中華隊1日複賽首戰隊韓國，由開幕戰先發投手陳楷升再登板抗韓，他已經擁有5天休息日，準備充足登板，首局就獲得火力援護，一輪猛攻攻下6分，但比賽進行至1局結束因雨暫停，8點技術委員決定是否繼續開打。

中華隊1局上先攻，葉弘仁敲出左外野德州安打，江宗峻挨三振，江庭毅保送上壘，黃天賜掃出右外野深遠二壘安打添1分，助中華隊先馳得點，個人大會第18分打點進帳。余硯誠掃出二壘滾地球形成內野安打，再追加1分，繼續攻佔一、三壘跑者，陳楷升掃左外野安打帶1分，蔡韋辰挨觸身球保送上壘，形成滿壘，逼得韓國換投，鄭珉奎登板接替，張耀允敲內野滾地球，野手選擇上壘帶有1打點，吳翊睿再掃中外野安打添得2分，盜上二壘，葉弘仁敲中外野飛球出局，首局灌進6分。

請繼續往下閱讀...

陳楷升1局下面對韓國打線，三振曾在預賽演出單場三響砲的杜東泫，面對曾在預賽轟再見全壘打的朴禮讚，讓他敲出投手前滾地球出局，接著李泰旿敲一壘滾地球，1局結束6比0領先，這時球場下起大雨，比賽突然中斷。

中華隊先發名單：
第一棒 SS 葉弘仁
第二棒 CF 江宗駿
第三棒 C 江庭毅
第四棒 3B 黃天賜
第五棒 RF 余硯誠
第六棒 P 陳楷升
第七棒 1B 蔡韋辰
第八棒 LF 張耀允
第九棒 2B 吳翊睿

南韓先發名單：
第一棒 RF 杜東泫
第二棒 SS 朴禮讚
第三棒 CF 李泰旿
第四棒 3B 李在俊
第五棒 1B 劉容在
第六棒 P 羅炫舒
第七棒 2B 李宰源
第八棒 C 劉勇俊
第九棒 LF 林炳賢

關鍵字： U12世界盃中華隊
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