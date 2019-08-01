中職／兄弟1年多打不下羅力　伯納：打垮一定要趁早

▲富邦悍將羅力。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／新北報導

中信兄弟31日受到富邦悍將先發洋投羅力壓制，羅力已經對戰中信兄弟1年多沒有敗投，中信兄弟總教練伯納表示，要打垮羅力一定要趁早，一旦他穩定下來就很難發揮打擊攻勢。

羅力31日對中信兄弟先發6局用87球，被2支安打、2次三振，失1分，拿到本季第8勝，在1局下最後三振張志豪之後，直到6局上結束都未被上壘，連續16人次未上壘。

請繼續往下閱讀...

這是今年羅力對戰中信兄弟的第5勝，5勝0敗，他上一次對戰輸球是去年6月3日，從去年7月27日至今都未曾對戰敗投，跨季對戰6連勝。

中信兄弟總教練伯納表示，「羅力投的非常好，除了第一局不穩之外，之後找回他應有的投球節奏，發揮他應有的水準，把我們吃得死死。」

伯納說：「對付羅力這種好的投手，可以愈早把他打下來愈好，第1局有機會但只拿1分，等他穩定下來就很拿得分，要趁他手感還未找到攻擊，等到他得心應手的時候，就很難發揮打擊攻勢。」

然而對戰羅力這麼多次，還是很難突破他的投球，伯納表示，打者熟悉投手，但投手也熟悉打者，羅力知道張志豪打不好指叉球，會追打， 於是都用指叉球對付，投、打彼此了解，就要看當天的狀況而定，比誰的專注力及執行力好，勝算就比較高。