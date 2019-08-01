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中職／南華大學6將加盟味全龍　葉君璋親披球衣

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▲南華大學6位球員張政禹、蔡明憲、郭郁政、全浩瑋、黃東淯、林孝程（由左到右）加盟味全龍。（圖／味全龍提供）

▲南華大學6位球員張政禹、蔡明憲、郭郁政、全浩瑋、黃東淯、林孝程（由左到右）加盟味全龍。（圖／味全龍提供）

記者歐建智／綜合報導

味全龍重返中職成為第5隊，選秀會新人已簽下25人，其中有6人是南華大學出身球員，今天（1日）在南華大學舉行加盟儀式，由總教練葉君璋親自為他們穿上味全龍球衣。

今年選秀會味全龍選了32人，已與25人簽約，其中南華大學郭郁政(投手)、張政禹(內野手)、蔡明憲(投手)、全浩瑋(捕手)、林孝程(外野手)、黃東淯(投手) 6名球員在選秀會中，先後於第4輪到14輪被選進，6人也先後順利簽約完成。

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今天的加盟儀式有味全龍資深顧問任中傑、味全龍總教練葉君璋，與南華大學校長林聰明、佛光山副住持慧開法師、南華大學駐校董事覺禹法師、總教練蔡仲南及6位球員共同出席。

加盟儀式由南華大學校方代表及總教練蔡仲南將子弟兵交給味全龍總教練葉君璋，隨後由葉君璋親自為六名新秀穿上味全龍隊球衣，歡迎這六位球員正式加入味全龍。

葉君璋表示：「南華大學棒球隊成軍短，但表現十分亮眼，球員品德好、穩定性高，成為南華棒球隊的特色。」

▲南華大學6位球員張政禹、蔡明憲、郭郁政、全浩瑋、黃東淯、林孝程（由左到右）加盟味全龍。（圖／味全龍提供）

▲南華大學6位球員張政禹、蔡明憲、郭郁政、全浩瑋、黃東淯、林孝程（由左到右）加盟味全龍。（圖／味全龍提供）

南華大學棒球隊總教練蔡仲南指出，球員們能在選秀被看見，除了基本功之外，主要原因是「做到養成」，南華大學對球員的養成規劃及教育，從大一就開始，包括心態調整、基本功、進職棒可能面臨的各種細節，一路不斷去修正、調整，無非就是希望球員如果進入職棒可以走得長久。

加盟的6位球員中，郭郁政曾獲107年全國成棒甲組春季聯賽投手獎第5名，游擊手張政禹更曾獲中華民國大專校院107學年度棒球運動聯賽公開組一級，打擊獎第1名。

身高180公分、體型粗壯的全浩瑋，守備位置是捕手，擁有絕佳的阻殺能力；投手黃東淯的球種多元，曲球、滑球、指叉球都擅長；郭郁政則是一路從普門中學栽培上來的球員，投球角度犀利；外野手林孝程在今年春季聯賽有出色的打擊表現；投手蔡明憲的球路靈活，潛力十足。

味全龍球團資深顧問任中傑致詞表示，未來味全龍將致力於創造職棒最好的訓練環境，也感謝南華大學培養出這麼好的球員，另外，對於南華大學優異的校社、宿舍及棒球場的環境，留下深刻的印象，難怪南華大學棒球隊能在短短時間內打出好成績。

▲南華大學6位球員張政禹、蔡明憲、郭郁政、全浩瑋、黃東淯、林孝程（由左到右）加盟味全龍。（圖／味全龍提供）

▲南華大學6位球員張政禹、蔡明憲、郭郁政、全浩瑋、黃東淯、林孝程（由左到右）加盟味全龍。（圖／味全龍提供）

關鍵字： 中華職棒味全龍
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