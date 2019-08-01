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藍鳥5筆交易沒換到任何大聯盟球員　總管滿意反駁批評

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▲史卓曼（Marcus Stroman）。（圖／達志影像／美聯社）

▲藍鳥王牌史卓曼日前被交易到大都會。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

藍鳥在本次交易大限截止前完成清倉大拍賣，先是將王牌史卓曼（Marcus Stroman）送到大都會，接著再將先發投手桑契斯（Aaron Sanchez）、牛棚投手比亞吉尼（Joe Biagini）和新秀史蒂文森（Cal Stevenson）交易到太空人，對於球團交易的操作，藍鳥總管艾金斯（Ross Atkins）感到很滿意。

史卓曼這筆交易案當中，藍鳥獲得大都會凱伊（Anthony Kay）和理查森（Woods Richardson）2名投手潛力，不過這兩位投手並未在百大新秀排行當中，外界對藍鳥這筆交易操作提出了質疑，認為是嚴重虧本。

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「我想人們看百大排行榜已成為一件大事。」艾金斯針對外界的質疑和不滿聲音作出了回應，「對我們來說，我們相當喜歡理查森和凱伊，所以我們沒有這種虧本的感覺，對於交易得到回報我們的感覺非常好。」

桑契斯被送到太空人，得到太空人潛力外野手費雪（Derek Fisher），艾金斯表示，「我們很喜歡費雪這位潛力，真的很高興將他列入球隊核心，他能補足球團所需。」

藍鳥在交易大限截止期前共完成了5筆交易，但在所有交易案中，並沒有獲得任何一位大聯盟球員。艾金斯對此表示，我們將繼續補強球隊核心，我們在25歲以下球員一共擁有了42年（合計）的掌控權，我們感覺很好。」

▲藍鳥先發桑契斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲藍鳥先發桑契斯被送至太空人。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 藍鳥
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