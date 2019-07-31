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中職／夏和熙為猿開球　姐夫陳偉殷：別投得比我小孩差

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▲王溢正、夏和熙。（圖／記者王真魚攝）

▲王溢正、夏和熙。（圖／Lamigo桃猿提供）
 

記者王真魚／桃園報導

《大學生了沒》擔任班長出道的「大野」夏和熙31日受邀擔任Lamigo桃猿表演開球嘉賓，他的姊夫是相當有名的馬林魚旅美投手陳偉殷，這次為猿開球，除了接受好友王溢正「特訓」，還打了越洋電話向姊夫求救，夏和熙笑說：「姊夫叫我不要投得比他的小孩差就好。」

與王溢正私交甚好，夏和熙主要也是因為陳偉殷，「姊夫一直都有舉辦棒球訓練營，我會去幫忙，加上溢正家的小孩和姐夫家的小孩差不多大，我們很常一起出來吃飯。」

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夏和熙今天賽前也接受王溢正特訓，他直呼：「投球比唱歌難太多了！真的很佩服溢正能夠隨心所欲把球控制在內外角。」王溢正也幫夏和熙新歌背書，「希望大家多多支持和熙，這首歌真的很好聽。」

由於高中時期是網球選手，夏和熙有不錯的運動能力，對於首次開球還算滿意，「還好沒有讓溢正移動太多，這是最低標準！」夏和熙笑說，「給自己70分好了，還可以更好。」

陳偉殷今年被拔掉先發角色，自牛棚出發，旅美生涯遇到低潮，但夏和熙說：「其實球季之前，有聽到一些事，但姊夫有做好準備，他的心態一直都調整得很好，我覺得這就是他厲害的地方。」

難得來到球場，夏和熙特地幫即將發行第四張單曲作品的LamiGirls加油打氣，大力稱讚LamiGirls每個都超可愛，見到羚小鹿則是直呼「妳是蘿莉塔嗎？ 真的好像喔！」笑翻在場所有人。

▲夏和熙 。（圖／記者王真魚攝）

▲夏和熙 。（圖／記者王真魚攝）

關鍵字： 中華職棒陳偉殷夏和熙Lamigo桃猿王溢正
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