中職／「本壘改判的點在哪？」劉育辰硬起來向聯盟抗議

▲劉育辰。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／桃園報導

統一獅30日2比3敗給Lamigo桃猿，8局本壘攻防改判成了輸球關鍵，總教練劉育辰31日賽前向聯盟賽務部提出質疑，認為應該維持原判。對於判決已定，又拿出來討論，劉育辰說：「是希望聯盟可以更好，我們想知道每次的機制、標準以及依據希望訂下的機制規定，永遠都能一致。」

獅隊昨役2局陳重廷在2出局一二壘有人時敲出游擊方向滾地球，游擊手接球後傳二壘封殺跑者，獅提出挑戰失敗，形成3出局。

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8局上2出局，蘇智傑在一壘，林祖傑上場打擊，敲出右外野方向飛球，右外野手發生接球失誤，蘇智傑跑回本壘得分，桃猿提出挑戰成功，獅隊失掉關鍵追平分。

劉育辰今天賽前拿了這兩次的重播畫面，與聯盟紀錄組討論，他指出：「2局的畫面看起來是『bang-bang play（接近判決）』，一開始是判out，單純看畫面有機會safe，但如果無法明確超過60（機率），那維持原判，我們接受。」

但劉育辰認為，8局的本壘攻防也不應推翻，「裁判原本是判定安全上壘，後來認定是touch先到，那我們想請問，裁判認定touch點在哪？改判的點在哪？我們翻出最清楚的畫面來看，不認為有那清楚的點，裁判參考同步畫面？還是僅有單一的畫面？」

劉育辰進一步表示：「我們照著規章走，規定表示如果沒有明確改判條件，那應該是維持原判，好球帶罵到爛...就不想說了，棒球越來越難看，也是由於裁判主導因素太大。」

裁判不該佔據比賽勝負因素，劉育辰也提出建議，應可設立一個評定機制，固定時間測試裁判的生理、心理狀況，「以客觀依據來評斷裁判的狀況，如果沒問題，上去當然OK。」

國內轉播畫面不如國外，劉育辰認為，裁判扮演更重要的角色，「我們在轉播角度跟國外是真的有差，韓國能夠360度拍攝，我們往後也勢必要因應時代潮流，沒辦法一次到位沒關係，但這樣更顯現裁判的重要性，我們需要一個專業人士，場上兩隊輸贏是其次，一定會實力落差，但主審不應該失公平性，應該要讓兩隊公平競爭之下，維持好比賽，如果影響球賽勝負，不管哪隊都不樂見，我們可能是平常遇到比較多次。」

這是劉育辰執教後，首度向聯盟有較激烈的抗議，他坦言：「當然會生氣，選手這麼拚，白白一場比賽輸掉，該爭取還是要爭取，有些東西不是要互相難看，而是要想辦法，要讓環境更進步。」