「美國黃衫軍」愛起爭議！　近2季已經五度爆板凳清空

▲海盜近2年來已經五度爆出板凳清空衝突，這起衝突因球衣配色，更被網友戲稱彷彿是中職「龍象大戰」。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

海盜31日作客紅人爆發板凳清空衝突，這對同區死對頭已經是本季第二度起爭議。這支「美國黃衫軍」近年來與對手爆出許多衝突，自2018年開季至今，海盜已經五度爆衝突，可說是近2年來板凳清空頻率最高的球隊。

自去年2018年5月30日至今，大聯盟一共出現14起板凳清空衝突，其中海盜隊就佔了5次，板凳清空機率高達36%，對比其他球隊，海盜和對手起衝突的頻率最高，最愛起爭議。

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美國時間2018年5月30日海盜與小熊之戰，馬茲哥洛夫（Joe Musgrove）出現滑壘鏟人的爭議，造成兩隊板凳清空。接著6月26日與大都會比賽，哈里森（Josh Harrison）也因為一次爭議性滑壘引發兩隊板凳衝突。

時間回到今年美國時間4月7日，海盜先發亞契（Chris Archer）被紅人迪特里西（Derek Dietrich）砲轟，他目送球出場的舉動惹怒亞契，隨後兩人再度對決時，亞契直接用近身球恐嚇迪特里西，雙方爆發激烈衝突。

今年6月10日海盜作客勇士主場比賽中，勇士三壘手唐納森（Josh Donaldson）因觸身球，對著海盜投手馬茲哥洛夫怒噴垃圾話，更使出蠻力甩開前來勸架的捕手狄亞茲（Elias Diaz），雙方板凳清空爆發口角，兩名事件主角都遭驅逐出場。

今日海盜與紅人比賽，9局上兩出局海盜11比3領先，紅人喊出暫停，蓋瑞特（Amir Garrett）在投手丘上與教練交談之際，突然聽到海盜休息室不斷傳出叫囂，按耐不住脾氣直接衝上去開打，引發板凳清空大亂鬥，就連先前被驅逐出場的紅人總教練貝爾（David Bell）都趁亂回到場上加入戰局。最後一共有5名球員被驅逐出場。