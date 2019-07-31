雙城11球員至少敲10轟　有望破洋基單季267轟紀錄

▲雙城強打外野手巴克斯頓。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

比洋基「鑽石打線」更會轟，雙城30日在巴克斯頓（Byron Buxton）陽春全壘打帶領下，以2比1在客場擊敗馬林魚。目前全隊有11名球員至少敲出10支全壘打，不僅追平隊史紀錄，也有望刷新洋基在去年締造的大聯盟紀錄。

去年洋基是大聯盟最會轟的球隊，一共有12人敲出雙位數全壘打，不過這項大聯盟紀錄極有可能被雙城隊改寫。巴克斯頓在今日迎來本季第10轟之後，目前雙城有11位球員擊出至少10轟，內野手艾德里昂薩（Ehire Adrianza）本季敲出6轟，距離雙位數還差4支全壘打。

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CRUSHED.



Byron Buxton hits a no-doubter to give the @Twins an early lead in Miami! pic.twitter.com/pH4haTpZ0Q — FOX Sports North (@fsnorth) July 30, 2019

在這個全壘打滿天飛的時代，雙城開季至今敲出206轟，全壘打數量已經在大聯盟歷史上排名第3，如果按此速率下去，本季結束預計可望達到316轟，將遠遠超越洋基隊單季267轟的大聯盟紀錄。

自從上週從傷兵名單中歸隊，巴克斯頓近期打擊狀況火熱，17打數敲出7支安打，包括4支二壘安打和1支全壘打。根據大聯盟Statcast數據顯示，此戰巴克斯頓的陽春砲飛行距離為401英尺（約122.2公尺），擊球初速為101英哩（約162.5公里）。

位居美聯中區龍頭的雙城，在先前白襪系列戰中取得3勝1敗，加上今日擊敗馬林魚，取得二連勝，目前以65勝41敗戰績、勝率6成13，領先緊追在後的印地安人3場勝差。