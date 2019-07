雙城11球員至少敲10轟　有望破洋基單季267轟紀錄

▲雙城強打外野手巴克斯頓。(圖/達志影像/美聯社)



記者路皓惟/綜合報導

比洋基「鑽石打線」更會轟,雙城30日在巴克斯頓(Byron Buxton)陽春全壘打帶領下,以2比1在客場擊敗馬林魚。目前全隊有11名球員至少敲出10支全壘打,不僅追平隊史紀錄,也有望刷新洋基在去年締造的大聯盟紀錄。

去年洋基是大聯盟最會轟的球隊,一共有12人敲出雙位數全壘打,不過這項大聯盟紀錄極有可能被雙城隊改寫。巴克斯頓在今日迎來本季第10轟之後,目前雙城有11位球員擊出至少10轟,內野手艾德里昂薩(Ehire Adrianza)本季敲出6轟,距離雙位數還差4支全壘打。

CRUSHED.



Byron Buxton hits a no-doubter to give the @Twins an early lead in Miami! pic.twitter.com/pH4haTpZ0Q