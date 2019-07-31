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快訊／重磅三方交易！印地安人賣鮑爾到紅人　迎接普伊格

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▲印地安人先發鮑爾失控暴怒，竟直接把球丟出場外。（圖／達志影像／美聯社）

▲印地安人明星投手鮑爾（Trevor Bauer）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

731交易大限逼近，印地安人、紅人、教士進行了一筆重磅三方交易，印地安人將明星投手鮑爾（Trevor Bauer）送往聖地牙哥換取2名球員，紅人則將外野手普伊格（Yasiel Puig）交易至印地安人。

根據《ESPN》記者派桑（Jeff Passan）報導，印地安人與紅人、教士進行了一比三方交易，印地安人將明星投手鮑爾交易至紅人，從中獲得普伊格以及教士的2名球員艾倫（Logan Allen）、雷耶斯（Franmil Reyes）。而紅人則將21歲的頭號農場、大聯盟評價農場內野手前30名的特蘭梅爾（Taylor Trammell）交易至教士。

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現年28歲的鮑爾，本季24次先發吃下全聯盟最多的156.2局，3.79防禦率飆出185K，貢獻9勝8敗。先前就盛傳印地安人想要交易鮑爾的謠言，而鮑爾還因為日前出戰皇家單場失8分後，情緒失控將球丟出場外遭罰款。

普伊格雖然成為交易案的主角，但他今天仍照常出賽海盜，並且在板凳清空的情況下被驅逐出場。生涯第2年就入選全明星的普伊格，季前才被待了6年的道奇交易至紅人，本季.255/.305/.480打擊三圍，擊出22發全壘打貢獻60打點。

▲普伊格（Yasiel Puig）。（圖／達志影像／美聯社）

▲普伊格（Yasiel Puig）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 印地安人教士紅人鮑爾普伊格
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