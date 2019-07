快訊／重磅三方交易！印地安人賣鮑爾到紅人　迎接普伊格

▲印地安人明星投手鮑爾(Trevor Bauer)。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

731交易大限逼近,印地安人、紅人、教士進行了一筆重磅三方交易,印地安人將明星投手鮑爾(Trevor Bauer)送往聖地牙哥換取2名球員,紅人則將外野手普伊格(Yasiel Puig)交易至印地安人。

根據《ESPN》記者派桑(Jeff Passan)報導,印地安人與紅人、教士進行了一比三方交易,印地安人將明星投手鮑爾交易至紅人,從中獲得普伊格以及教士的2名球員艾倫(Logan Allen)、雷耶斯(Franmil Reyes)。而紅人則將21歲的頭號農場、大聯盟評價農場內野手前30名的特蘭梅爾(Taylor Trammell)交易至教士。

What we know:#Reds give up Taylor Trammell, Yasiel Puig; get Trevor Bauer.#Indians give up Bauer; get Puig, Franmil Reyes and Logan Allen.#Padres give up Reyes and Allen, get Trammell.



Not known if other pieces involved.