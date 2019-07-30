不斷更新／統一安打連發先馳得點　2局統一2：1桃猿

▲統一郭阜林2上敲出長打並跑回球隊第1分。（圖／記者黃克翔攝）

記者黃詩崴／綜合報導

統一獅30日客場挑戰Lamigo桃猿，這是明星賽後首戰，此役雙方都推出洋投掛帥先發，統一推出羅里奇；桃猿則是由尼克斯應戰。1下羅里奇飆出2次三振。2上統一連續3支安打外加對方守備失誤攻下2分。2下郭嚴文、藍寅倫連續安打要回1分。2局結束，統一2：1桃猿。

1局上，統一進攻，羅國龍右外野飛球遭接殺，陳重廷一壘界外飛球遭接殺，潘武雄左外野一壘安打，陳鏞基遭到三振。

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1局下，桃猿進攻，陳晨威遭到三振，林立遭到三振，陳俊秀二壘後方飛球遭接殺。

2局上，統一進攻，蘇智傑一壘平飛球遭接殺，郭阜林右外野二壘安打，林祖傑右外野一壘安打、跑者上三壘，林祐樂右外野一壘安打帶有1分打點、一壘跑者上三壘，張偉聖二壘反彈球造成野手失誤上壘、三壘跑者回本壘得分、一壘跑者上二壘，羅國龍遭到三振，陳重廷游擊滾地造成刺殺。

2局下，桃猿進攻，林泓育遭到三振，朱育賢一壘滾地遭刺殺，郭嚴文右外野一壘安打，藍寅倫右外野二壘安打帶有1分打點，廖健富投手正面強襲球遭羅里奇刺殺。

統一的羅里奇本季累計出賽9場，拿下2勝2敗防禦率2.70的成績，歷經上半季休養生息傷癒歸隊後仍能維持過往的優異表現。

Lamigo先發投手尼克斯本季表現出色，目前暫居聯盟勝投王的他，本季出賽18場拿下9勝5敗防禦率3.76的成績，與隊友王溢正並列在勝投排行榜的領先群。

統一獅先發打線如下，一棒中外野手羅國龍、二棒二壘手陳重廷、三棒指定打擊潘武雄、四棒一壘手陳鏞基、五棒左外野手蘇智傑、六棒三壘手郭阜林、七棒游擊手林祖傑、八棒捕手林祐樂、九棒右外野手張偉聖。

Lamigo桃猿先發打線如下，一棒中外野手陳晨威、二棒三壘手林立、三棒一壘手陳俊秀、四棒捕手林泓育、五棒左外野手朱育賢、六棒二壘手郭嚴文、七棒右外野手藍寅倫、八棒指定打擊廖健富、九棒游擊手林承飛。