鄭達鴻回饋母校卑南國中　林英傑回憶站夜哨有趣往事

▲鄭達鴻及林英傑到卑南國中。（圖／台壽保成棒隊提供）

記者歐建智／綜合報導

台中台壽保成棒隊到台東參加東岸聯盟賽事，今天（30日）是球隊調整日，隊長鄭達鴻特別相約投手教練林英傑以及小將鍾博臣來到鄭達鴻的母校卑南國中，跟棒球隊選手分享打球心路歷程。

卑南國中棒球隊現任教練是由前職棒選手黃貴裕以及王國進擔任，因為在東岸聯盟賽事舉辦期間，有接近一半的卑南國中棒球隊選手到台東棒球場擔任現場的場務工作人員，其餘選手則是每天下午於校內練球，準備即將到來的菊島盃賽事。

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鄭達鴻來到母校，與林英傑兩人就回憶起國中青少棒時期的練球過程並且分享給現在的小學弟。鄭達鴻說：「學校幾乎是沒什改變，差別只是在於當年在球場後面是垃圾收集場以及一堆的釋迦園以及芒果樹，所以以前練球時都期待下午四點之後的倒垃圾時間，因為可以看到女同學們來倒垃圾；練球的時候，特別喜歡把球打出本後界外，因為這樣就可以去偷吃芒果還有釋迦。」

他表示，當年卑中教練陳富賓是他的啟蒙教練，還在中信兄弟時期，當陳教練的兒子陳琥也加入中信兄弟時，陳琥的母親有時來到球場看到陳琥跟鄭達鴻的接捕，不免也都會紅了眼眶，因為看到年紀相差甚多同時又是陳教練的得意門生以及他的寶貝兒子的搭配，就都會回憶起陳教練當初執教的種種。

「三毛」林英傑與卑南國中的連結，他表示，因為當他國三時，台東縣代表隊就都會結集合各校到卑南國中集訓，所以雖然他是鹿野國中的，但在國三時就已經認識鄭達鴻。

林英傑表示，在卑南國中集訓住校期間，因為當時學校沒有警衛，到了晚上都會有些校外人士跑進學校砸破玻璃、偷學校設備或是棒球隊的球具，因為棒球隊宿舍離學校大門口較近，所以陳教練當時就會安排棒球隊選手站夜哨，兩小時一班充當學校警衛，保護學校的資產。

分享活動的最後，鄭達鴻特別勉勵小學弟們，因為棒球隊從小就都離家，因此有機會回家時，都要充分孝順家中長輩，他只要回到台東比賽，一定會回家陪母親，就是希望弭補很早離家的缺憾，並且也勉勵學弟們以後不論是否從事棒球相關工作或是各行各業，都要懷有回饋的心。

鄭達鴻當初在職棒隊時，只要有能力就都會贈送一些球具給學校，林英傑則是希望棒球隊選手除了打球之外，課業一定要兼顧，台東地區的選手品行都很好，所以一定要繼續保持；身為小老弟的鍾博臣因為是跟大前輩們一起前來，簡單的勉勵同學們要繼續加油。

在簡單的心得分享以及贈送禮物之後，卑南國中的總務主任曾婉玲也特別準備了感謝狀回贈，臺中台壽保成棒隊的三位學長也勉勵學弟們在接下來的比賽能夠拿下好成績，朝著自己的目標前進。

▲鄭達鴻及林英傑到卑南國中。（圖／台壽保成棒隊提供）