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U12世界盃／南非超越勝負正能量爆表　教頭父子倆愛棒球

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▲南非總教練布瑞特與兒子。（圖／記者楊舒帆攝）

▲南非總教練布瑞特與兒子。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台南報導

U12世界盃南非強碰勁敵日本，以0比15輸球，不過此戰仍有投出觸身球後投手向打者握手，還有林京乃佑敲全壘打後，南非小捕手與擊掌道恭喜，這類的溫馨場面仍相當吸睛。

南非對中華時，投手勒魯克斯（Le Roux Lauwtjie）投出觸身球後跑向朱育明握手道歉，此戰日本隊第3棒林京乃佑轟出全壘打，幫助球隊首局就拿下10分奠定勝基，當他繞回本壘時，南非歐斯曼（Abdud-Dayaan Osman）也與他握手致意，超越勝負的風度令人動容。

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總教練巴瑞特（Colin Barrett）表示，「希望小球員保持正能量，觸身球就去道歉，如果對方很厲害，就去恭喜他、讚美他。」南非上一屆首度參賽，而目前從事棒球人口不多，12歲以下約150人至200人，從6支隊伍選出菁英組成國家隊。

巴瑞特說，「兩年前來的時候，我們連對手有多強都不知道，這次準備很久，也對對手比較了解，雖然我們身材很小，但速度很快，也有強大的企圖心。」這場比賽南非不怕日本隊速球勇於攻擊，有兩度用保送選到滿壘機會。

小布瑞特（Michael Barrett）攻佔滿壘，一度有機會靠四壞球保送的暴投回本壘，但三壘指導教練似乎不了解棒球規則，所以將他阻擋在壘包前，讓他賽後覺得很可惜。小布瑞特從小跟隨總教練爸爸一起打棒球，但是在球場仍以「教練」稱呼，不因父子而有偏袒。

小布瑞特很開心來台參加U12世界盃，他交了各國的好朋友，斐濟的朋友最多，也很喜歡跟中華隊小朋友一起在飯店互動，對南非之戰轟出全壘打的江宗駿讓他印象最深刻，也有在飯店跟他打招呼。

南非透過大聯盟前往協助棒球發展，兩年前首位出身南非球員恩波各佩（Gift Ngoepe）站上大聯盟，讓南非棒球發展達成一項里程碑，不過這次U12總教練巴瑞特（Colin Barrett）坦言，「預算有限，大聯盟也得各區域巡迴，無法集中訓練。」

▲南非總教練布瑞特與兒子。（圖／記者楊舒帆攝）

▲南非勒魯克斯（左）與約瑟夫（右）開心來台。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： U12世界盃南非隊
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