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薛茲爾單月兩度進傷兵名單　國民競爭季後賽利空

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▲▼國民薛茲爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲國民王牌薛茲爾單月兩度進入10天傷兵名單。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

國民30日將王牌薛茲爾（Max Scherzer）擺進10天傷兵名單，薛茲爾才剛在26日從傷兵名單歸隊，在先發1場後再度進傷兵名單。國民目前在國聯東區正在後頭追趕龍頭勇士；在外卡榜上也只有些為領先，因此少了王牌先發投手將對競爭季後賽資格是一大利空。

根據《ESPN》報導，薛茲爾因為右背小菱形肌不適被放進10天傷兵名單，這個傷勢的位置跟他在月初進傷兵名單同樣都發生在背部，當時他總共花了19天才歸隊。

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▲▼國民薛茲爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲薛茲爾6月開始繳出統治級表現。（圖／達志影像／美聯社）

國民今年開季前50場戰績不佳只有19勝，不過薛茲爾從6月開始繳出統治級表現，拿下連續7場先發勝投，在6月主投45局僅失5分責失，單月自責分率只有1.00。但是薛茲爾在7月7日先發7局無失分拿勝投後，就因為上述傷勢進入傷兵名單。

薛茲爾26日傷癒先發交手洛磯，主投5局失掉3分自責分退場無關勝敗。先發隔天就因身體不適去照核磁共振。原本國民總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）還對傷勢相當樂觀，「他絕對沒問題的，只不過是剛傷癒歸隊而已，給他點時間就譨準備好完整能量。」

不過30日在進到傷兵名單後，馬丁尼茲改口：「就現在而言，我們希望他能夠理解，『讓我們來花點時間，解決這個舊傷，讓它不再影響著薛茲爾』。」薛茲爾在27日開始就沒有出賽，因此可從這天開始算進入10天傷兵名單，代表他最快能夠在8月6日重返一軍。對此，馬丁尼茲說：「那個日子不代表什麼，目前還不會有目標希望他什麼時候歸隊。我們只希望他能夠百分百的復原。」

國民目前以57勝49敗排在國聯東區第二，距離龍頭勇士還有4.5場的勝差。儘管在外卡榜上領先小熊、紅雀，不過也只有半場勝差，因此在這個階段，對國民來說少了王牌薛茲爾所受到的影響不小。

▲▼國民薛茲爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲薛茲爾過去6年都在國聯賽揚榜前5名。（圖／達志影像／美聯社）

薛茲爾從2013年拿到生涯的第一次賽揚獎，接下來的5年內再拿2次賽揚，過去6年都至少排在國聯賽揚票選前5名。本季先發20場，9勝5敗，防禦率2.41。

關鍵字： 大聯盟國民薛茲爾Max Scherzer
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