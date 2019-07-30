連慢跑都不算！佩德森內滾直接不跑　總教練氣得換下場

▲佩德森擊出內野滾地消極跑壘惹議。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

道奇30日（台灣時間）作客洛磯的比賽以1比9慘敗，道奇全隊貢獻唯一1分打點的佩德森（Joc Pederson）卻因為跑壘態度遭到檢視。他在比賽中擊出內野滾地球後，沒有積極跑壘並且在還沒被刺殺前就停下來不跑了，也讓總教練羅伯玆（Dave Roberts）氣得直接把他換下場。

道奇、洛磯之戰，8局上道奇進攻，一人出局三壘有跑者，輪到佩德森上場打擊，他敲出一壘反彈球遭到洛磯一壘手莫菲（Daniel Murphy）接到自行踩壘刺殺，三壘跑者回本壘得到道奇本場的第一分，不過可以從畫面看出佩德森打擊出去後，跑不到三呎線就停下來不跑了。

請繼續往下閱讀...

8下輪到道奇守備時，羅伯茲換上懷特（Tyler White）頂替佩德森守一壘。根據《ESPN》報導，賽後羅伯茲接受訪問表示，「棒球比賽當中還是有些準則是一定要做的，當下佩德森完全沒有拿出該有的努力態度。」

不過佩德森本人也知道自己行為是不對的：「我的行為的確非常不專業，我讓情緒凌駕在比賽之上，我應該能夠處理得更好的。」

▲佩德森目前全壘打數排在道奇陣中第三多。（圖／達志影像／美聯社）



今年27歲的佩德森，有過6年大聯盟經驗，儘管本季打擊率只有0.239，不過已經有23發全壘打，有機會在今年締造生涯最多的全壘打數，也成為道奇本季打線相當重要的一環。