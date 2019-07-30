洋基補先發不順　改升級「鑽石牛棚」看上老虎終結者

▲洋基先發補強不順，決定繼續提升牛棚深度 。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

在藍鳥史卓曼（Marcus Stroman）交易到大都會後，亟欲補強投手需求的洋基不得不轉移目標，根據大聯盟資深記者摩洛西（Jon Morosi）報導，洋基現在正鎖定老虎隊明星終結者格林（Shane Greene）。

史卓曼一直是洋基屬意的補強人選，多次派球探至現場觀看先發，但因為藍鳥在交易談話中點名了內野新星托瑞斯（Gleyber Torres），讓「條紋軍團」打了退堂鼓，讓雙方交易破局。

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據資深記者海曼（Jon Heyman）消息指出，在少了史卓曼這個目標後，洋基目前有3個先發補強人選，分別是印地安人鮑爾、巨人邦格納和大都會新德賈德，不過海曼提到，其中2名球員的交易可能性低，而其中1人則是不太可能會被交易到洋基。

距離交易大限只剩下2天時間，考量交易市場先發補強不如預期，洋基正在考慮強化牛棚，作為先發問題的解決方案。而洋基牛棚陣容可說是全大聯盟最強，牛棚團隊WAR（勝場貢獻值）高達5.6，排名全大聯盟第一。

30歲的格林近兩季扛起老虎終結者位置，今年投出生涯年，本季37場出賽主投37局，拿下22次救援成功，成績0勝2敗、防禦率1.22，其中WHIP值0.86和K/9值10皆是生涯6年來的最佳成績。

格林除了吸引洋基隊的目光外，其餘運動家、國民、道奇也都表達交易興趣。

▲老虎終結者格林本季投出生涯年 。（圖／達志影像／美聯社）

