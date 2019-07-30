費城人送現金加小聯盟新秀　換來前勝投王瓦格斯

▲費城人交易來瓦格斯。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

費城人補強投手戰力，送出290萬美元現金加上小聯盟捕手波沙特（Austin Bossart）到大都會，換來曾在2017年奪下18場勝投的左投瓦格斯（Jason Vargas）。

36歲的瓦格斯今年6勝5敗防禦率4.01，94.1局送出81次三振。今年他的薪資為800萬美元，下個球季為球隊選擇權薪資同樣是800萬，同時包含200萬的買斷。如此一來，大都會省下約200萬的薪資空間。

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費城人本季先發輪值表現不如預期，但目前還不確定瓦格斯將取代哪一位投手，最有可能的人選是埃弗林（Zach Eflin）。

不過今年瓦格斯的代表作，為上個月與大都會總教練米奇（Mickey Callaway），以及隨隊記者海利（Tim Healey）發生嚴重爭執。大都會儘管送走瓦格斯，但據報仍尋求交易「雷神」辛德賈德(Noah Syndergaard)或惠勒(Zack Wheeler)。

「他近10年的投球在大聯盟算是滿有效率的，我們希望加強陣容深度，需要超過25個人合作才能拿下冠軍。我們知道當瓦格斯上場，就為球隊帶來贏球機會，讓球隊保有競爭力。」費城人總管柯藍塔克（Matt Klentak）說。