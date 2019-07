弟弟來台扛U12美國隊先發　大聯盟投手史卓曼熬夜加油

▲小史卓曼(Jayden Stroman)。(圖/記者楊舒帆攝)

記者楊舒帆/台南報導

U12世界盃先發投手小史卓曼(Jayden Stroman)先發好投,大他16歲的哥哥是剛被交易到大都會隊的史卓曼(Marcus Stroman),雖然在忙自己交易的事情,他也不忘熬夜看弟弟比賽,兄弟倆感情深厚。

小史卓曼棒球路深受哥哥影響,也會請教哥哥投變化球的技巧,甚至在29日對義大利之戰先發前,還打電話問哥哥如何準備先發。史卓曼則是在推特轉發美國隊官方文章,告訴大家他的弟弟即將在國家隊的比賽中先發,還說要「想辦法熬夜,大家一起收看。」

小史卓曼在亞太少棒副球場對義大利,先發投2局,被敲1安打奪1次三振透過國際棒壘球總會WBSC官方轉播,讓遠在另一岸史卓曼也能為他加油,史卓曼在隔天又在推特上發文表示,「今天早上凌晨兩點看了我熬夜看弟弟乾淨俐落的2局投球,能看到他在台灣為美國而戰很不真實,繼續努力吧孩子們!」

小史卓曼的父母親都在場邊觀賽,賽後訪問談起哥哥,眼睛閃閃發光,他說,「哥哥是我的偶像。」先發前還聽聞哥哥交易至大都會的消息,他也表示,「沒關係,我家離紐約很近。」史卓曼在前往大都會報到前,還把推特大頭貼換成自己2017年經典賽時穿上美國隊的球衣,兩位相差16歲的兄弟檔都曾效力國家隊,成為難得的紀錄。

Watched my young bro pitch a solid two innings at 2AM this morning. Pretty surreal for me to see him competing for @usabaseball out in Taiwan! Keep going young one! pic.twitter.com/3GpxKdTjnp