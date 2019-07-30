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弟弟來台扛U12美國隊先發　大聯盟投手史卓曼熬夜加油

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▲小史卓曼（Jayden Stroman）。（圖／記者楊舒帆攝）

▲小史卓曼（Jayden Stroman）。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台南報導

U12世界盃先發投手小史卓曼（Jayden Stroman）先發好投，大他16歲的哥哥是剛被交易到大都會隊的史卓曼（Marcus Stroman），雖然在忙自己交易的事情，他也不忘熬夜看弟弟比賽，兄弟倆感情深厚。

小史卓曼棒球路深受哥哥影響，也會請教哥哥投變化球的技巧，甚至在29日對義大利之戰先發前，還打電話問哥哥如何準備先發。史卓曼則是在推特轉發美國隊官方文章，告訴大家他的弟弟即將在國家隊的比賽中先發，還說要「想辦法熬夜，大家一起收看。」

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小史卓曼在亞太少棒副球場對義大利，先發投2局，被敲1安打奪1次三振透過國際棒壘球總會WBSC官方轉播，讓遠在另一岸史卓曼也能為他加油，史卓曼在隔天又在推特上發文表示，「今天早上凌晨兩點看了我熬夜看弟弟乾淨俐落的2局投球，能看到他在台灣為美國而戰很不真實，繼續努力吧孩子們！」

小史卓曼的父母親都在場邊觀賽，賽後訪問談起哥哥，眼睛閃閃發光，他說，「哥哥是我的偶像。」先發前還聽聞哥哥交易至大都會的消息，他也表示，「沒關係，我家離紐約很近。」史卓曼在前往大都會報到前，還把推特大頭貼換成自己2017年經典賽時穿上美國隊的球衣，兩位相差16歲的兄弟檔都曾效力國家隊，成為難得的紀錄。

關鍵字： U12世界盃史卓曼
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