U12世界盃／黃天賜、余硯誠開轟　中華15安炸翻捷克

▲U12世界盃少棒，中華隊余硯誠開轟。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台南報導

U12世界盃中華隊29日下午6點半對決捷克之戰，派出前職棒球星郭勇志之子郭宸安掛帥先發，首局靠著黃天賜開轟打出氣勢，接著余硯誠也在5局敲出兩分砲，單局灌進7分，5局中華隊就以16比0奪勝。

首局中華隊葉弘仁掃出三壘安打，江宗駿保送後企圖盜上二壘，在一、二壘之間閃過夾殺上二壘，跑者趁傳回1分，江庭毅掃出深遠二壘安打帶回1分，黃天賜轟出兩分彈，隨後連兩棒出局，蔡韋辰、吳菖育連續保送上壘，卡里路・曼格格二壘滾地球，跑者在二壘前出局。

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中華隊先發投手郭宸安1局下面對捷克打線，被首棒佩列達敲出安打後，接連飆三振，再以右外野飛球解決第3棒蓋茲，隨後跑者盜壘成功上二壘，但被牽制出局。

▲黃天賜。（圖／記者顏如玉攝）



中華隊3局上進攻，蔡韋辰、吳菖育連續安打，卡里路・曼格格短打上壘，形成滿壘，蔡韋辰靠捕逸回本壘，葉弘仁敲游擊平飛球，捷克游擊手馬汀接殺後快傳二壘形成雙殺，江宗駿靠暴投上二壘，江庭毅保送上壘，黃天賜敲投手滾地球 ，此局再添2分，3局結束中華8比0領先。

4局上余硯誠接殺，許子承觸身上壘再靠暴投上二壘，蔡韋辰遭刺殺，吳菖育保送後牽制失誤上到三壘、許子承跑回本壘，朱育明代打獲得保送，捷克換投，葉弘仁遭右外野美技接殺。

下半局中華隊換投張耀允，連送出2K後被敲出1安，但後一棒敲出滾地球沒有造成中華失分。

▲江宗駿單場4支4。（圖／記者顏如玉攝）



5局上江宗駿敲出單場第3支安打，全叡代打遭到三振，黃天賜滾地球，余硯誠敲出兩分砲，許子承安打、牽制失誤上二壘，蔡韋辰保送，王佑恩代打中外野安打帶1打點，朱育明二壘安打2打點，吳翊睿代打保送，江宗駿2分打點二壘安打，全叡遭到接殺。

下半局中華隊換投余硯誠，捷克第6棒敲出安打，接著K掉第7棒，第8棒遭到再見雙殺，中華隊以16比0奪勝。