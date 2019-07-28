U12世界盃／同樣都是7安卻輸日本　中華教頭連嘆好可惜

▲中華隊打擊和日本同樣敲出7安。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台南報導

U12世界盃少棒中華隊第三戰面對日本，遭到高橋昇聖單場雙響炮「大傷」，最終以4比7吞敗，總教練李國強表示其實球員已經掌握對方三位投手，但運氣就是差那麼一點，「真的很可惜！」，但也坦然接受結果不責怪球員，「若我們再一次對上，我相信我的球員一定會打得很好。」

中華首局許子承先發就有一記失投球被第4棒高橋昇聖轟出兩分砲，接替的林丞宥也是一次失投被同一人轟出第二發全壘打，個人就拿下4分，「高橋非常敢揮棒、很乾脆，本來我們想用慢節奏去逼他打壞球，結果那2球都是紅中，2支全壘打真的很傷。」

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▲高橋昇聖。（圖／記者顏如玉攝）



中華此役和日本一樣都敲出7支安打，不過卻無法把握得點圈有人時得分，2次戰術執行包括打帶跑、偷點都沒有成功，讓李國強直呼可惜，「其實他們的投手也沒有特別有壓制性，我們已經掌握了節奏，但運氣就在他們那裡，能把握得點圈得分，他們表現也沒話說。」

賽後李國強也特別在休息區勉勵球員，告訴他們結局就是這樣，過程中努力就好，誰都不責怪，「當然也會告訴他們缺點在那裡，不夠專注、不夠冷靜，都是之後還要再加強的。」

▲中華隊。（圖／記者顏如玉攝）