U12世界盃／中華串連安打扳回1分　3局1比6落後日本

▲U12世界盃少棒，中華隊張耀允敲回1分打點安打。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台南報導

中華隊分組最重要一戰將在28日對抗日本，中華隊派出許閔嵐之子許子承扛先發重任，首局就挨轟失3分，2局雖然追回1分，但3局換上左投林丞宥再被敲轟，3局結束中華0比5落後。

請繼續往下閱讀...

▲中華先發投手許子承。（圖／記者顏如玉攝）



日本隊先攻，許子承1局上面對日本隊打線，保送赤澤琉偉，然後牽制發生失誤上二壘，今井蓮敲二壘滾地球，將跑者推進上三壘，林京乃佑敲出穿越二、游安打得1分，高橋昇聖轟出中右外野全壘打帶有2分打點，青木朔真敲一壘滾地球形成兩出局，川下晃汰遭到三振。

中華隊1局下進攻，開路先鋒江宗駿挨三振，葉弘仁敲右外野飛球接殺，陳楷升遭到三振。

▲高橋昇聖敲出2發兩分砲。（圖／記者顏如玉攝）



日本隊2局上靠著桑元信祐二壘安打攻佔得點圈，短打戰術推進上三壘，下一棒片岡大瑠敲投手滾地球，跑者趁傳回本壘再追加1分。

中華隊2局下進攻，黃天賜掃右外野飛球，許子承挨三振，江庭毅右外野二壘安打，並利用投手犯規上三壘，張耀允掃出穿越二、游安打帶回第1分，林京乃佑再次投手犯規，跑者上二壘，蔡韋辰選到四壞保送，吳翊睿二壘滾地球出局。

3局上中華隊換上左投林丞宥，日本林京乃佑內野安打，高橋昇聖再轟出1發全壘打灌進2分，青木朔真遭三振，川下晃汰不死三振上壘、盜上二壘，桑元信祐吞三振，高畑知季再吞三振，林丞宥送出單局4K。

3局下江宗駿左外野方向安打，葉弘仁野選上壘，陳楷升敲出雙殺打，中華隊3上3下。

中華隊先發名單：

CF 江宗駿

SS 葉弘仁

RF 陳楷升

3B 黃天賜

P 許子承

C 江庭毅

LF 張耀允

1B 蔡韋辰

2B 吳翊睿

日本隊先發名單：

CF 赤澤琉偉

SS 今井蓮

p 林京乃佑

1B 高橋昇聖

RF 青木朔真

LF 川下晃汰

C 桑元信祐

2B 高畑知季

3B 片岡大瑠