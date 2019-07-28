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U12世界盃／林丞宥中繼飆8K難敵日本2轟　中華4比7吞首敗

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▲U12世界盃，中華隊林丞宥。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U12世界盃，中華隊林丞宥中繼好投飆8K。（圖／記者楊舒帆攝）

記者顏如玉／台南報導

U12世界盃少棒，中華隊28日第三戰對上強敵日本，派出許子承先發，首局就被敲轟失3分，接著頂替的林丞宥也被轟，4局下中華隊扳回2分、6局再添1分，可惜難挽回大局，最終以4比7吞下首敗。

日本隊先攻，許子承1局上面對日本隊打線，保送赤澤琉偉，然後牽制發生失誤上二壘，今井蓮敲二壘滾地球，將跑者推進上三壘，林京乃佑敲出穿越二、游安打得1分，高橋昇聖轟出中右外野全壘打帶有2分打點，青木朔真敲一壘滾地球形成兩出局，川下晃汰遭到三振。

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▲U12世界盃少棒，日本，高橋昇聖。（圖／記者顏如玉攝）

▲高橋昇聖。（圖／記者顏如玉攝）

中華隊1局下進攻，開路先鋒江宗駿挨三振，葉弘仁敲右外野飛球接殺，陳楷升遭到三振。

日本隊2局上靠著桑元信祐二壘安打攻佔得點圈，短打戰術推進上三壘，下一棒片岡大瑠敲投手滾地球，跑者趁傳回本壘再追加1分。

中華隊2局下進攻，黃天賜掃右外野飛球，許子承挨三振，江庭毅右外野二壘安打，並利用投手犯規上三壘，張耀允掃出穿越二、游安打帶回第1分，林京乃佑再次投手犯規，跑者上二壘，蔡韋辰選到四壞保送，吳翊睿二壘滾地球出局。

3局上中華隊換上左投林丞宥，日本林京乃佑內野安打，高橋昇聖再轟出1發全壘打灌進2分，青木朔真遭三振，川下晃汰不死三振上壘、盜上二壘，桑元信祐吞三振，高畑知季再吞三振，林丞宥送出單局4K。

3局下江宗駿左外野方向安打，葉弘仁野選上壘，陳楷升敲出雙殺打，中華隊3上3下。

4局上片岡大瑠遭三振、赤澤琉偉被刺殺、今井蓮吞K，日本3上3下。

▲U12世界盃少棒，中華隊，江庭毅。（圖／記者顏如玉攝）

▲江庭毅。（圖／記者顏如玉攝）

下半局黃天賜三游方向穿越安打，林丞宥也敲安，日本此時換投川越昂太郎，江庭毅二壘安打送回1分，張耀允遭刺殺，蔡韋辰1分打點滾地球，吳翊睿也遭刺殺，中華隊此局扳回2分。

5局上林京乃佑吞K，高橋昇聖內野安打，川越昂太郎吞K，林京乃佑盜壘遭到阻殺，日本變相3上3下。下半局日本換投桑元信祐，江宗駿、葉弘仁接連打出游擊方向滾地球遭刺殺，郭宸安代打滾底地球。

6局上川下晃汰左外野方向二壘安打，桑元信祐遭林丞宥觸殺，高畑知季中外野接殺但送回1分，林丞宥退場後張耀允接替，陳昱安替捕手右外野，片岡大瑠游擊方向滾地球刺殺。

下半局黃天賜遭到三振，余硯誠代打三游方向安打，江庭毅失誤上壘再靠二壘暴傳攻佔二、三壘，全叡代打中外野犧牲高飛打送回1分，江庭毅靠暴投上三壘，蔡韋辰一壘滾地球遭刺殺，中華隊最終以4比7吞敗。

中華隊先發名單：

CF 江宗駿
SS 葉弘仁
RF 陳楷升
3B 黃天賜
P 許子承
C 江庭毅
LF 張耀允
1B 蔡韋辰
2B 吳翊睿

日本隊先發名單：
CF 赤澤琉偉
SS 今井蓮
p 林京乃佑
1B 高橋昇聖
RF 青木朔真
LF 川下晃汰
C 桑元信祐
2B 高畑知季
3B 片岡大瑠

關鍵字： U12世界盃高橋昇聖雙響砲中華日本
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