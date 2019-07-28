U12世界盃／中華隊抗日大戰　許閔嵐之子許子承扛先發

▲U12世界盃少棒，中日之戰由許子承扛先發。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台南報導

U12世界盃少棒，中華隊分組最重要一戰將在28日對抗日本，中華隊派出許閔嵐之子許子承扛先發重任，總教練李國強表示，許子承變化球有曲球、滑球，內角球很敢丟，而日本的打擊模式放球點又比較後面，需要比較敢塞內角的投手，「所以就由許子承先發。」，儘管前易受到雨勢影響延賽，但中日之戰預計同樣會在晚間6點半開賽。

中華隊前兩戰分別擊敗古巴、南非，今面對分組最重要一戰對上日本，派出許子承先發，李國強分析，日本的打擊模式，放球點會比較後面，需要會塞內角的投手去應對，因此選擇球質重、很敢塞內角，新練的二縫線進壘速度又很快的許子承先發。

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打擊部分，李國強說，日本打擊力量不大，但會有偷點的情況，且日本球員腳程快，「有提醒捕手，他們跑壘比較不成熟，要製造牽制出局。」

而中華打線，昨日替補出賽的蔡韋辰表現亮眼，擊球率高也擺上先發，左打的吳翊睿能夠製造上壘率，因此也繼續擔任第9棒，其他棒次則和先前都一樣。

▲蔡韋辰。（圖／記者顏如玉攝）



中華隊先發名單：

CF 江宗駿

SS 葉弘仁

RF 陳楷升

3B 黃天賜

P 許子承

C 江庭毅

LF 張耀允

1B 蔡韋辰

2B 吳翊睿

日本隊先發名單：

CF 赤澤琉偉

SS 今井蓮

p 林京乃佑

1B 高橋昇聖

RF青木朔真

LF 川下晃汰

C 桑元信祐

2B 高畑知季

3B 片岡大瑠