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U12世界盃／中華隊抗日大戰　許閔嵐之子許子承扛先發

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▲U12世界盃少棒，許子承。（圖／記者顏如玉攝）

▲U12世界盃少棒，中日之戰由許子承扛先發。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／台南報導

U12世界盃少棒，中華隊分組最重要一戰將在28日對抗日本，中華隊派出許閔嵐之子許子承扛先發重任，總教練李國強表示，許子承變化球有曲球、滑球，內角球很敢丟，而日本的打擊模式放球點又比較後面，需要比較敢塞內角的投手，「所以就由許子承先發。」，儘管前易受到雨勢影響延賽，但中日之戰預計同樣會在晚間6點半開賽。

中華隊前兩戰分別擊敗古巴、南非，今面對分組最重要一戰對上日本，派出許子承先發，李國強分析，日本的打擊模式，放球點會比較後面，需要會塞內角的投手去應對，因此選擇球質重、很敢塞內角，新練的二縫線進壘速度又很快的許子承先發。

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打擊部分，李國強說，日本打擊力量不大，但會有偷點的情況，且日本球員腳程快，「有提醒捕手，他們跑壘比較不成熟，要製造牽制出局。」

而中華打線，昨日替補出賽的蔡韋辰表現亮眼，擊球率高也擺上先發，左打的吳翊睿能夠製造上壘率，因此也繼續擔任第9棒，其他棒次則和先前都一樣。

▲U12世界盃少棒，中華隊，蔡韋辰。（圖／記者顏如玉攝）

▲蔡韋辰。（圖／記者顏如玉攝）

中華隊先發名單：
CF 江宗駿
SS 葉弘仁
RF 陳楷升
3B 黃天賜
P 許子承
C 江庭毅
LF 張耀允
1B 蔡韋辰
2B 吳翊睿

日本隊先發名單：
CF 赤澤琉偉
SS 今井蓮
p 林京乃佑
1B 高橋昇聖
RF青木朔真
LF 川下晃汰
C 桑元信祐
2B 高畑知季
3B 片岡大瑠

關鍵字： U12世界盃中華隊日本許子承
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