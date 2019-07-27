U12世界盃／前兩役控制投球數　日本28日推最強王牌抗中華

▲U12世界盃少棒，日本隊第二戰擊敗古巴。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／台南報導

U12世界盃少棒日本第二戰面對前役輸給中華的古巴，首局就靠著高橋昇聖安打送回1分，3、4、5局都有分數進帳，最終以6比0拿下二連勝，接下來將在28日對上中華隊，總教練仁志敏久表示，當然非贏不可，會考慮派出最好的投手出來應戰，希望不要讓中華隊得分，打擊也有發揮拿下勝利。

日本本次帶來的選手，功能性高的球員多，幾乎人人都能擔任投手，前役面對捷克，日本就用了4任投手，今面對古巴，日本同樣採用車輪戰，先發投手生田目博之介用24球投了2局僅被敲2安，接手的青木朔真用25球投了1.2局送出3K，第三任投手高僑昇聖1.1局用19球，後援的林京乃佑1局用20球被敲1安，每位投手都以不超過30球為原則作調度。

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▲日本投手球數都控制在30球以內，高橋昇聖。（圖／記者顏如玉攝）



對於這樣的調度，仁志敏久坦言，因為27、28日將會連兩天對上古巴、中華較為強勁的隊伍，「投手調度上比較困難，所以才會有這樣的安排，明天對上中華隊，不排除派最好的投手應戰，希望能成功壓制中華打線。」

而打線方面，日本首局高橋昇聖就打出二壘安打送回赤澤琉偉拿下第1分，3局再靠著古巴接連保送擠回1分，4、5局靠著對方投手不穩及失誤再各添2分，最終以6比0奪勝。

接下來將在28日晚間對上中華隊，仁志敏久說，日本球員其實很少有機會在夜間打球，所以有這樣的安排稍微不適應，「但我們還是會盡全力去發揮，盡快適應球場，想辦法不要讓中華隊得分以外，自己的打擊也要有所發揮。」

▲U12世界盃少棒，日本隊總教練仁志敏久。（圖／記者顏如玉攝）