U12世界盃／史卓曼弟弟來台比賽　聽聞交易開心紐約離家近

▲小史卓曼（Jayden Stroman）。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台南報導

U12世界盃美國隊與義大利之戰，先發投手小史卓曼（Jayden Stroman）繳出2局好投，他的哥哥是剛被交易到大都會的史卓曼（Marcus Stroman），小史卓曼先發前還「急Call」哥哥，詢問該如何準備比賽。

美國與義大利賽前，史卓曼就在推特發文為弟弟加油，小史卓曼擔任此戰先發，投2局被敲1安打奪1次三振，他賽後表示，「今天表現不錯，想幫助球隊贏球，準備明天打墨西哥。」為了準備這場先發，他坦言，「賽前有打電話給哥哥，問他如何準備，哥哥告訴我，放輕鬆，想著為美國隊而戰。」

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小史卓曼受哥哥影響而展開棒球路，他說，「棒球是我最有興趣的運動，哥哥也有教我一些技巧，來到美國隊，投手教練也幫助我很多。」父親與母親都在看台上為他加油，他也很開心能拿下勝利，他強調，「我的爸爸媽媽不只為我加油，而是為大家加油。」他的偶像就是哥哥，若排除他哥哥的話，最喜歡小熊隊游擊手巴伊茲（Javier Baez）。

史卓曼一早傳出從藍鳥被交易到大都會的消息，小史卓曼起床後看IG也馬上獲知這個消息，他說，「沒關係，紐約大都會球場離我們家很近。」





▲小史卓曼（Jayden Stroman）。（圖／記者楊舒帆攝）