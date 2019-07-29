中職／桃猿辣蜜趴與爐石戰記合作　推出人物實體卡

▲桃猿與爐石戰記合作。（圖／桃猿提供）

記者歐建智／綜合報導

Lamigo桃猿隊與數位卡牌遊戲《爐石戰記》跨界合作，在8月17日、18日舉辦主場主題日活動 - 「辣蜜趴之爐石尋寶記」，現場將結合《爐石戰記》全新資料片《奧丹姆守護者》概念，搭配尋寶主題週邊活動，為玩家帶來現場互動攤位、獨家限量贈品等豐富內容。

《爐石戰記》是首次與職業棒球隊合作，活動適逢Lamigo桃猿隊專屬啦啦隊LamiGirls主題「辣蜜趴」,《爐石戰記》將與LamiGirls共同為球迷與玩家帶來具有爐石獨特風格的主題日活動和別與以往的觀賽體驗。

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8月17日、8月18日兩天活動期間，現場將贈送本次「辣蜜趴之爐石尋寶記」主題日限量贈品，《爐石戰記》X Lamigo桃猿隊X LamiGirls之限定實體卡牌供球迷與粉絲收藏。

Lamigo桃猿隊桃猿男兒與LamiGirls成員將化身《爐石戰記》中的卡牌和角色，每張卡牌和人物都將擁有專屬技能與說明。只要憑球賽入場門票，即可兌換限量LamiGirls成員之專屬《爐石戰記》人物實體卡(共九款)。

完成現場闖關活動玩家，則有機會可獲得Lamigo桃猿隊桃猿男兒之專屬《爐石戰記》人物實體卡(共三款)。