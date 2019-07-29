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中職／味全龍首席防護員柑子木晃　曾效力勇士隊與美足公羊

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▲味全龍首席防護員柑子木晃(Kohjiki Akira) 。（圖／記者歐建智攝）

▲味全龍首席防護員柑子木晃(Kohjiki Akira) 。（圖／記者歐建智攝）

記者歐建智／綜合報導

味全龍重返中華職棒成為第5隊，與秀傳醫療體系合作，邀請到柑子木晃(Kohjiki Akira)擔任首席防護員，具有8年旅美防護員經驗，曾效力大聯盟勇士隊及美式足球聖路易公羊隊。

Akira(簡稱AK)是透過總教練葉君璋關係從海外邀請加入，除了曾在大聯盟勇士隊及美式足球聖路易公羊隊，也並於球季後協助訓練過不少美國職棒大聯盟球員，資歷相當豐富。

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對於加入味全龍隊，AK希望能夠利用他的經驗，為球員提供足夠的治療和醫療照護，並在秀傳體系的支持下，一同幫助球員制定傷害預防計劃，也希望能夠為球員盡量減少傷害，做好運動傷害預防。

AK上周有機會陪同部分球員到秀傳醫院了解健康檢查的過程，他發現秀傳醫院的醫師、防護員和護士都非常的熱情與專業。

味全龍球團今天(29日）邀請簽約球員陳震洋、朱祥麟、張祐銘及歐耀宗4人出席記者會活動，已經接受過秀傳醫院安排的健檢，陳震洋打趣說沒有接受過這麼詳細的檢查，朱祥麟更說從早檢查到傍晚，可見球團與醫院的用心。

歐耀宗開完刀正在復健，他說：「沒有想過自己還有機會重回球場，也沒有想過球隊願意給一個受傷復健中的球員機會！」他也向在場的創辦人跟葉總承諾，一定會盡力復健，重回場上發光發熱。

味全龍隊與秀傳醫療體系合作，期望能借重全台北、中、南醫療照護網絡與技術，同時秀傳也是亞洲唯一授權的亞洲遠距微創手術中心 (IRCAD Taiwan)，擁有最新的「脊椎內視鏡微創手術」，傷口小(小於1公分)、住院天數少、復原快，更具有全台獨有「口袋型行動超音波」、「直立式核磁共振」等精密儀器。

頂新和德文教基金會創辦人魏應充表示，「球員的健康如同他們的第二生命！因此球團及教練會相當重視球員的健康，尤其是養成他們『運動傷害防護』的觀念！」

味全龍隊未來能夠得到秀傳醫療體系最完善的照護，不僅提供球隊兩位隨隊防護員，秀傳體系也以運動醫學部為核心，替味全龍隊量身打造醫療服務，從最初依照各個選手(守備)位置不同，採個別化的運動健檢方式，並提供台灣職業運動圈最高規格的服務，期望秀傳運動醫學的專業與資源能成為味全龍球員最堅強的後盾。

關鍵字： 中華職棒味全龍
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