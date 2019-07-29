日本公開賽暨東奧測試賽　地主桃田賢斗、山口茜都奪冠

▲日本公開賽男單冠軍桃田賢斗 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級750賽的日本公開賽，也是東京奧運籌備委員會所公布的的測試賽，最終男女單冠軍都由日本包辦，日本球王桃田賢斗成功衛冕、山口茜擊退同袍奧原希望，連續兩站巡迴賽都奪冠。

去年日本公開賽冠軍的桃田賢斗，也成為第一位地主男單冠軍，本屆力拚衛冕而來，在8強賽對上印尼金廷（Anthony Sinisuka Ginting），雙方大戰三局，鏖戰了89分鐘才由桃田賢斗搶下4強門票，決賽則對上印尼喬納坦（Jonatan CHRISTIE）。

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桃田賢斗直落二擊敗喬納坦，不過成功在地主球迷觀眾前封王，也順利衛冕，賽後桃田賢斗也感性落淚提到，「這一路走來有太多情緒了，聽到大家喊的桃田一本（有指將對手KO之意，也有一拍致勝的意思），讓我更有力量，奧運我還沒有準備好，但我會持續努力。」

而女單則是上演地主內戰，近期狀況極佳的山口茜，晉級4強確定成為新的球后，最終也以直落二擊敗奧原希望，連續在印尼公開賽、日本公開賽奪冠，兩站都是他的首座冠軍。賽後山口茜提到，「一直想著這如果是奧運該多好，目標當然是冠軍。」

男雙決賽，印尼組合地主內戰，阿赫桑（Mohammad AHSAN）／塞蒂亞萬（Hendra SETIAWAN）對上頭號種子也是世界第一的吉地安（Marcus Fernaldi Gideon）／蘇卡穆約（Kevin Sanjaya)，吉地安／蘇卡穆約再度以直落二拿下，也是連兩站奪冠。

女雙部分，南韓組合金昭映／孔熙容以直落二橫掃頭號種子的日本組合松本麻佑／永原和可那奪冠。混雙則是中國組合王懿律／黃東萍直落二印尼組合奪冠。

▼日本公開賽女單冠軍山口茜、亞軍奧原希望 。（圖／CFP）