《紐時》名記揭林書豪至今未簽約原因　想留NBA恐得等到開季後

▲林書豪還沒在NBA找到新東家。（圖／記者林敬旻攝）

記者游郁香／綜合報導

林書豪上季克服了嚴重的右膝傷勢，在老鷹重新奮起還獲得東區強權暴龍的青睞，卻因為首度在季中轉隊難以融入新團隊陷入掙扎，導致他今夏在自由市場上乏人問津；《紐約時報》名記者史坦(Marc Stein)在回答台北球迷的提問時，點出「豪小子」至今還未找到新東家，恐與各隊對他的運動能力有疑慮有關。

自由市場開市至今已接近1個月，林書豪卻還未確定落腳處，他在上周的分享會上，向台灣球迷揭露了這段期間內心的煎熬，甚至覺得自己已經被NBA拋棄；他感嘆每當他奮力從一次重大打擊中爬起來，就會再次遭受更大的打擊，他在發表演說時幾度落淚。

請繼續往下閱讀...

有來自台北的球迷(Robert Chen)向《紐約時報》資深記者史坦提問，「為什麼林書豪到現在都還未獲得新合約？或許他現在只能當替補，但他生涯多數時間都是一位高產能的先發控衛。」

▲林書豪27日出席籃球訓練營，穿上大陸品牌特步球鞋亮相。（圖／記者杜奕君攝）

對此史坦直言，當看到林書豪在今年季後賽只為暴龍打了27分鐘，總冠軍賽出賽時間更只有1分鐘，就可以預見這位將滿31歲的控衛會在自由市場上遭遇困境。這位《紐約時報》知名記者也點出各隊對「豪小子」可能的疑慮，「事實就是，快要31歲的林書豪，他的運動能力已不如過往。NBA球隊不確定他是否還有足夠的運動能力，控球的位置對這方面有很高的要求。」

不過史坦認為林書豪仍有留在NBA的機會，「林書豪擁有豐富的經驗，他也是目前還未簽約的控衛當中最好的一位。或許他得等到開季，屆時若有球隊的控衛出現傷病，能為他空出一個位置，不過他也很可能會得到海外聯賽的邀約。」

▲林書豪在分享會上談到這段期間內心的煎熬，忍不住落淚。（圖／GOOD TV提供）