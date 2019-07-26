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豪小子訓練營首屆成員當助教有點害羞　林書豪：不能太客氣

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▲▼林書豪籃球訓練營。（圖／記者李毓康攝）

▲林書豪連9年舉辦籃球訓練營。（圖／記者李毓康攝）

記者游郁香／台北報導

「國泰夢想豪小子林書豪籃球訓練營」今年邁入第9屆，今年重返北部並邀請4名首屆成員義守當家後衛白曜誠、畢業於南山高中的林心翔、健行新星谷毛唯嘉和UBA新人王陳又瑋擔任小助教，不過4人在開訓典禮上顯得有些害羞，林書豪有感而發表示，受到亞洲文化影響大家都很客氣，應該大方把自己的想法講出來。

林書豪連續9年返台舉辦訓練營，訓練營地點遍及北、中、南，也曾移師東部花蓮舉行，累積學員數量超過500位，當中誕生出不少台灣籃壇的明日之星，其中4名首屆學員白曜誠、林心翔、谷毛唯嘉和陳又瑋特別「回娘家」擔任小助教；不過4位未來之星在開訓典禮上被主持人要求發言時，都顯得有些緊張害羞。

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▲▼林書豪籃球訓練營。（圖／記者李毓康攝）

▲林書豪連9年舉辦籃球訓練營。（圖／記者李毓康攝）

由於這4名小助教在球場上都是擔任後衛，林書豪提醒他們要勇於把自己的想法講出來，尤其是打控球的球員，他也有感而發表示，「受到亞洲文化影響，大家都非常客氣，但如果到場上面對最優秀的球員，就不能客氣，面對媒體記者提問也是一樣。」

回顧這9年返台教學的時光，林書豪坦言剛開始自己是「好球員」卻不是「好教練」，隨著自己的經驗增長，訓練方式也一直在改變。唯一不變的是台灣對籃球的熱愛，粉絲永遠都很熱情，他也承諾，「如果大家喜歡，我就繼續教。」

▲▼林書豪籃球訓練營。（圖／記者李毓康攝）

▲林書豪連9年舉辦籃球訓練營。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： NBA林書豪豪小子國泰夢想豪小子林書豪籃球訓練營
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