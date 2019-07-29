楊恩力挺林書豪「永遠都是你的球迷」　暖心安慰「這不是最後」

▲林書豪落淚表示覺得自己被NBA拋棄了。（圖／GOOD TV提供）

記者游郁香／綜合報導

台裔控衛林書豪在上周分享會上揭露了自己內心最大的恐懼，那就是無法繼續留在NBA，打出自己理想中應有的表現，他甚至落淚表示覺得自己已經被NBA拋棄；上季曾獲得「豪小子」無私教導的老鷹未來之星楊恩(Trae Young)在推特上力挺師父，表示自己永遠都是林書豪的球迷，並暖心安慰「你的故事還沒結束！」

林書豪在第9年NBA生涯嘗到總冠軍滋味，卻不是以他所希望的方式贏得如此的榮譽。他下半季轉戰東區強權暴龍後，在最需要展現出投籃準度的時刻，命中率跌到生涯新低，三分球一度還連17投不中，失去了主帥納斯(Nick Nurse)的信任，季後賽他總共只打了27分鐘，他坦承曾自我懷疑不配得到這一冠。

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儘管林書豪上半季在老鷹出賽51場，繳出場均10.7分、3.5助攻和2.3籃板，4成66的命中率寫下個人新高，克服了嚴重的右膝髕骨韌帶斷裂傷勢重新奮起；但下半季在暴龍遭冷凍之下，大大影響了他今夏在自由市場的行情，至今仍未有NBA球隊向他提出邀約，讓他在分享會上落淚表示感覺已經被NBA拋棄。

▲楊恩鼓勵師父林書豪 。（圖／CFP）

曾獲林書豪指導的老鷹主控楊恩29日轉發了林書豪難過落淚的影片，在個人推特替師父加油打氣，「我一直都把林書豪當成是我的老大哥之一，我想告訴你們，我永遠都是他的球迷！他能打球，但他從來都不自私，他總是把身邊的人和球隊放在第一位，真正懂你的人都知道！我永遠都會在你的背後支持你，你的故事還沒有結束。#林來瘋」

上季入圍年度最佳新人的楊恩，曾在今年2月接受《The Athletic》訪問時，將自己逐漸適應NBA的步調並持續進步歸功於林書豪，他表示自己從這位無私的前輩身上學到保持耐心與沉著，更說過，「如果他離開了，我也知道我們會一直保持聯絡。」

在林書豪2月中確定與老鷹達成買斷後，楊恩也曾發文祝福，「我會想念我的兄弟林書豪，他是所有年輕控衛最棒的模範和領袖，祝我的兄弟好運！」顯見兩人的師徒情誼，如今林書豪面臨了生涯最大打擊，楊恩也挺身給予暖心安慰。

▲楊恩很感謝林書豪曾無私教導他。（圖／達志影像／美聯社）