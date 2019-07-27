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林書豪成莫斯科中央陸軍頭號目標　這隊剛簽下前國王中鋒庫佛斯

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▲▼林書豪籃球訓練營。（圖／記者李毓康攝）

▲林書豪。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者游郁香／綜合報導

林書豪連9年返台舉行訓練營，啟發了不少擁有籃球夢的孩子，今年心情卻有些沉重，NBA自由市場開市至今將近1個月，仍未找到新東家，他不諱言對此感到不習慣、不舒服。26日晚間傳出有球隊對他很感興趣，《Sportando》記者卡奇亞(Emiliano Carchia)披露，8屆歐洲聯賽冠軍莫斯科中央陸軍將「豪小子」視為頭號的後場補強目標。

本周展開返台行程的林書豪，無論是在返台記者會上還是訓練營的開訓典禮，都被問到關於未來動向的問題，雖然他仍希望繼續留在NBA，實現想在籃球最高殿堂打出「自己理想中表現」的目標，但現階段只能慢慢等，他也不排除「其他選項」。

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《Sportando》記者卡奇亞在26日晚間於個人推特披露，剛贏得第8座歐洲聯賽冠軍的莫斯科中央陸軍，將林書豪視為是後場的頭號目標；若是無法得到「豪小子」的青睞，他們將會考慮上季共為尼克和巫師出賽15場的貝克(Ron Baker)。

▲▼林書豪籃球訓練營。（圖／記者李毓康攝）

值得一提的是，莫斯科中央陸軍最近才以2年600萬美金的價碼簽下擁有11年NBA資歷，過去4季都為國王效力的30歲中鋒庫佛斯(Kosta Koufos)，但合約當中包含能重返NBA的條款。

林書豪上季隨暴龍奪得了生涯首座總冠軍，但這並沒有替他的行情「加分」，下半季在多倫多發揮空間受限，整個季後賽僅打了8場，場均上陣3.4分鐘，自由市場開市已進入第4周仍乏人問津。他在返台記者會上坦承，遲遲未能確定落腳處確實影響了自己的心情。

不過林書豪也強調，自己將邁入第10年職業生涯，已經比較習慣面對這些不確定性，「不只是我，每個人的生活一定會有快樂的地方，也會遇到困難，我用一樣的方法去克服，相信上帝的計畫。」

▲▼林書豪籃球訓練營。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： NBA林書豪豪小子
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