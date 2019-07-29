運動雲

>

U12少壘賽中華代表南投中正　本季已橫掃全國7大賽冠軍

ETtoday運動雲

▲U12少壘賽，中華隊，中華壘協理事長陳任邦發放加菜金。（圖／記者顏如玉攝）

▲本次由南投中手國小拿下U12少壘賽中華隊代表權。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／綜合報導

在選拔賽中拿下冠軍，爭取到U12世界盃少壘錦標賽中華代表權的南投仁愛鄉中正國小，本季已經橫掃全國7項賽事冠軍，中正國小校長、本次擔任領隊的孫秋雄表示，來到首次舉辦的世界盃壘球賽，當然也誓言要留下冠軍，「而且這批算是素質最齊全的一屆！」

先前在南投法治國小任職時，孫秋雄就創立棒壘球隊，接著赴中正國小後也不遺餘力推廣棒壘球，至今成立14年，可以說是國手的搖籃，「我們在體育界已經出了5位總統教育獎得主，另外也有選手升上國中後改練空手道，目前有6位是2020東京奧運儲備國手。」

請繼續往下閱讀...

▲U12少壘賽，中華隊領隊，中正國小校長孫秋雄。（圖／中華壘協提供）

▲U12少壘賽，中華隊領隊、中正國小校長孫秋雄。（圖／中華壘協提供）

南投許多孩子都是原鄉小孩，孫秋雄說，因此運動一直都是他們輸送、爭取國立大學的重要項目之一，再加上這些孩子比起練習，比賽中更能有所發揮，「現在許多女壘國手都來自中正，U20棒球也佔有一席之地。」

本季中正國小壘球隊已經橫掃全國7項賽事冠軍，包括南投縣運9連霸、全國甲組冠軍、南投菁英賽3連霸、南投全民盃3連霸、桃園市市長盃冠軍、全國聯賽冠軍，以及WBSC U12國手選拔冠軍。

來到在台灣舉辦的U12少壘賽，雖然孫秋雄只希望孩子們把平常實力發揮出來、快樂打球，並藉此培養默契就好，但全隊上下一心，非常期望能為台灣留下首屆冠軍，「另外也很感謝中華壘協理事長陳任邦、秘書長張老師的鼓勵，希望能拿好成績報答他們。」

關鍵字： U12少壘賽中華隊南投中正
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

男人幫派-爆賣19萬！網紅的原味內衣竟這麼值錢？ Ft.奎丁

推薦閱讀

U12少壘賽男女混搭規則獨特　打擊10棒、守備面罩不能少

U12世界盃／2戰4轟暫居全壘打王　委內瑞拉小將最愛卡布雷拉

義大利女壘歐非資格賽奪冠　日本、美國之後拿東奧門票

U12少壘賽黃瑜芊飆7K完封不滿足　中華一日兩戰連退秘魯

熱門新聞

超越勝負！南非投手觸身球後　走向U12中華小將握手

中職／投球帶手機被發現　陳禹勳：媽，我在這

世泳賽／無視「孫楊條款」　巴西名將拒絕與孫楊握手

中職／陳禹勳明星賽玩新梗　主審：手機要送我嗎？

中職／味全龍再補5新人　首輪徐若熙還在談

影／感覺NBA放棄我了！　林書豪爆哭大嘆：人生好難

讀者回應

﻿

最新新聞

1U12少壘賽南投中正本季橫掃全國7冠軍

2鮑爾失控大暴怒　把球丟出場外

3大都會搶贏洋基　交易獲得史卓曼

4U12少壘賽首創男女混搭　規則超特別

5跆協風波不斷　29日開理監事會

熱門新聞

1感動南非投手觸身球向中華小將握手

2帶手機被現　陳禹勳：媽，我在這

3世泳賽／巴西名將拒絕與孫楊握手

4陳禹勳明星賽梗　主審：手機送？

5味全龍再補5新人　徐若熙還在談

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

感覺NBA放棄我了！ 林書豪爆哭大嘆：人生好難

彭政閔開轟獲選MVP　中職明星8比8中華握手言和

林書豪談落淚：我的形象是真的　直言價值被低估

林書豪坦承擔心回不了NBA　最大夢想是和弟弟林書緯同隊搭檔

【中職Highlight】瑞安6局無責失好投　統一8比1擊敗富邦中止4連敗｜7/25　 統一7-ELEVEn獅 VS.富邦悍將

BY2飆原創曲《都是假象》　痛心訴11年出道辛酸...觀眾聽哭

王瞳甜勾艾成「沒理由分手」　甩小三罵名臉書寫的不是我！

看妹錯了嗎？男友搭機偷瞄正妹　兇悍女髒話連飆「抄筆電狂巴頭」

劉以豪「不夠！還不夠」超慾眼神開撩　郭雪芙主動激吻...互脫衣滾上床

吃屎哥帶種單挑館長72秒被打趴 「九陰白骨爪」被斷招：我不敢惹
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366