U12少壘賽中華代表南投中正　本季已橫掃全國7大賽冠軍

▲本次由南投中手國小拿下U12少壘賽中華隊代表權。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／綜合報導

在選拔賽中拿下冠軍，爭取到U12世界盃少壘錦標賽中華代表權的南投仁愛鄉中正國小，本季已經橫掃全國7項賽事冠軍，中正國小校長、本次擔任領隊的孫秋雄表示，來到首次舉辦的世界盃壘球賽，當然也誓言要留下冠軍，「而且這批算是素質最齊全的一屆！」

先前在南投法治國小任職時，孫秋雄就創立棒壘球隊，接著赴中正國小後也不遺餘力推廣棒壘球，至今成立14年，可以說是國手的搖籃，「我們在體育界已經出了5位總統教育獎得主，另外也有選手升上國中後改練空手道，目前有6位是2020東京奧運儲備國手。」

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▲U12少壘賽，中華隊領隊、中正國小校長孫秋雄。（圖／中華壘協提供）



南投許多孩子都是原鄉小孩，孫秋雄說，因此運動一直都是他們輸送、爭取國立大學的重要項目之一，再加上這些孩子比起練習，比賽中更能有所發揮，「現在許多女壘國手都來自中正，U20棒球也佔有一席之地。」

本季中正國小壘球隊已經橫掃全國7項賽事冠軍，包括南投縣運9連霸、全國甲組冠軍、南投菁英賽3連霸、南投全民盃3連霸、桃園市市長盃冠軍、全國聯賽冠軍，以及WBSC U12國手選拔冠軍。

來到在台灣舉辦的U12少壘賽，雖然孫秋雄只希望孩子們把平常實力發揮出來、快樂打球，並藉此培養默契就好，但全隊上下一心，非常期望能為台灣留下首屆冠軍，「另外也很感謝中華壘協理事長陳任邦、秘書長張老師的鼓勵，希望能拿好成績報答他們。」