紅襪再虐洋基差1戰橫掃　3戰狂轟38分

▲班奈坦迪敲出最短安打。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

基襪系列戰第3戰紅襪依舊拿出強大火力，靠著班奈坦迪（Andrew Benintendi）和馬丁尼茲(J.D. Martinez)開轟帶領下打下9分，終場9比5奪勝拿下基襪系列賽3連勝，只差1場就能橫掃，目前戰績59勝47敗也來到美聯外卡第2。

班奈坦迪2局下從沙巴西亞(C.C Sabathia)手上敲出的飛球，剛好從右外野全壘打標竿一旁飛過，經裁判認定為全壘打。這一轟僅僅310英尺（94公尺），成為大聯盟本季最短的一發全壘打。而這場敗仗，也讓洋基自從6月上旬作客印地安人系列賽吞敗之後，首度輸掉系列賽。

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紅襪近3場比賽下來已經狂轟38分，過去基襪大戰歷史上4戰系列賽得分最高，則是1978年的洋基狂炸42分，這次紅襪有機會破紀錄並且橫掃。「我們打擊火力強大，這兩個系列賽表現很棒，但我不喜歡想太遠，繼續打就對了。」馬丁尼茲說。

先前7月14日主場敗給道奇，紅襪主場戰績僅有21勝24敗，但最近7場主場贏了6場，目前在美聯東區落後洋基8場勝差。「最大的差別在於有人站上得分位置，我們的打擊把握度更高。」紅襪總教練柯拉(Alex Cora)表示。

「大家都注意到整個打線都有貢獻，投手跟守備表現都很好，代打和關鍵時刻的把握都是。過去幾天的表現太棒了，尤其是對洋基。」柏賈爾茲(Xander Bogaerts)說。