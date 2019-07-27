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王奕翔霸氣10K鎖韓國　世界軟式少棒一日兩勝晉級8強

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▲中華隊賽後與秘魯隊擊掌，王奕翔10Ｋ封鎖韓國。（圖／學生棒聯提供）

▲中華隊王奕翔10Ｋ封鎖韓國。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

第37屆世界少年軟式棒球錦標賽，27日中華隊一日兩勝，分別以1比0力克韓國HBC隊，再以10比0提前「扣倒」秘魯，預賽2連勝晉級淘汰賽，總教練紀諺廷滿意球員表現，王奕翔霸氣十足。

中華隊早上首戰對決勁敵韓國HBC，他們是韓國國內New Pony聯盟冠軍隊，中華隊攻擊方面首局被壓制，2局下突破，第6棒陳宸杰安打上壘，隨後盜上二壘，第7棒棒李友仁將跑者推進到三壘，再靠第8棒王奕翔強迫取分成功得分，終場1比0拔得頭籌。

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中華隊此戰派出王奕翔掛帥先發對抗韓國，完投5局飆10次三振拿下勝投，總教練紀諺廷表示，「王奕翔的表現完美，優點是當投手霸氣十足，而且這場比賽投球的尾勁及準度都很好。」

中華隊緊接著第二戰對決實力有差距的秘魯，首局陽善同保送後，李友仁觸身球保送上壘，接著第3棒吳承皓再選到四壞保送上壘，滿壘時第4棒羅際威敲出2分打點安打。中華隊2局下再靠著安打串連及戰術運用，一口氣灌進7分奠定勝基，最終以10比0取得2連勝晉級。

紀諺廷表示，「羅際威關鍵安打開啟中華隊氣勢，下午的比賽因對手實力有段差距，讓全部球員都下場體驗國際賽。先發投手鍾亦恩及後援陳克函讓對手『9上9下』，表現出色。」

中華隊預賽以2連勝分組第一晉級，27日展開8強淘汰賽，將對決新加坡，爭取4強。

▲中華隊賽後與秘魯隊擊掌，王奕翔10Ｋ封鎖韓國。（圖／學生棒聯提供）

▲中華隊賽後與秘魯隊擊掌。（圖／學生棒聯提供）

關鍵字： 世界軟式少棒王奕翔
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