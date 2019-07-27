中職／兩度敗給自家人　朱育賢全壘打大賽秒差不敵陳俊秀

▲中華職棒明星賽,全壘打大賽預賽,朱育賢。（圖／記者季相儒攝）



記者黃詩崴／新莊報導

中職30年明星賽，27日進行首日賽事，在賽前進行全壘打大賽預賽。本季暫時以23轟暫居全壘打王的朱育賢，在預賽中敲出13發全壘打，與隊友陳俊秀並列第二，不過因為最後一發全壘打出現的時間晚1秒鐘因此遭到淘汰。朱育賢賽後說：「我要叫陳俊秀明天把我的那份給打回來！」

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▲中華職棒明星賽,全壘打大賽預賽,陳俊秀。（圖／記者季相儒攝）



全壘打大賽預賽，富邦林益全轟出16支全壘打排名第一，預賽中第一個上場打的陳俊秀敲出13發全壘打，朱育賢則是倒數第二個出場，同樣也轟出13發全壘打並列第二，不過根據規則將取前2名進決賽，同樣支數則是比最後一發出現時間，較早出現的擇優晉級。陳俊秀的第13轟是在時間剩下9秒時出現；朱育賢則是在最後1秒才轟出第13轟，也就此被淘汰。

朱育賢接受採訪表示，「認真上去打3分鐘真的好累啊，上去打很不容易。」。朱育賢被問到自己會跟淘汰自己的「兇手」陳俊秀說什麼時，他答：「跟他說恭喜啊！還要叫他明天連我的那份榮譽一起打回來！」

最終由林益全、陳俊秀攜手闖進全壘打大賽決賽。這兩人當中朱育賢比較看好自家隊友，「陳俊秀沒問題的，他今天還有留點力呢！」

朱育賢曾經在2017年參加過全壘打大賽，該屆在冠軍賽中不敵隊友陽耀勳，今年的全壘打大賽再度被隊友給淘汰。

▼中華職棒明星賽,全壘打大賽預賽,朱育賢。（圖／記者季相儒攝）

