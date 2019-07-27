運動雲

>

瓊斯盃／菲律賓女籃實力躍進　國內發展男女失衡

ETtoday運動雲

▲▼ 瓊斯盃，菲律賓女籃 。（圖／記者洪偵源攝）

▲菲律賓女籃。（圖／記者洪偵源攝，下同）

記者洪偵源／綜合報導

菲律賓此次不論陣容與比賽表現，都令人眼睛為之一亮，其中4人更亞洲盃3對3國手，曾經在當時擊敗過中華女籃。

5月中國長沙舉行的亞洲盃3對3賽事，中華女籃由錢薇娟領軍，由吳盈潔、彭詩晴、魏于淳，以及黃湘婷出征，碰上菲律賓一戰，以13比16落敗，之後2勝1敗無緣進擊會內賽。

請繼續往下閱讀...

當時菲律賓派出的成員為，艾芙兒、珍南、克萊兒以及凱莉，陣中有2名球員身高超過190公分，其中克萊兒身高195公分，另有3名球員身高達180公分。

菲律賓女籃在2015年亞洲盃打二級取得突破，順利升上一級，實力有顯著成長，26日也讓中華藍吃足苦頭，到延長賽才敗下陣來。

不過菲律賓女籃這幾年耕耘並不容易，雖然菲律賓是相當瘋籃球的國家，PBA聯賽火熱程度不但是亞洲之最，但也僅止於男籃，女子聯賽的壽命並不長，今年才出現一個半職業聯賽。

菲律賓傳統女性參與球類運動，以排球較有發展性，關注度也較高，籃球幾乎是男性的天下，平均進場觀眾人數僅次於NBA的PBA不說，還有超過10個大小不等的次級、業餘聯賽。

總教練派翠克從2015年接掌菲律賓女籃兵符，帶領球隊打上亞洲盃一級，3對3也由他領軍，隊上大半海外歸來的球員都由他找來，包括唸過UCLA的凱莉。

過去菲律賓女籃一直向瓊斯盃探路，非常希望參加這場盃賽進行磨練，今年終於如願獲邀，此行肯定收穫滿滿。

▲▼ 瓊斯盃，菲律賓女籃 。（圖／記者洪偵源攝）

關鍵字： 瓊斯盃菲律賓
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

熱門新聞

林書豪成莫斯科中央陸軍頭號目標　這隊剛簽下前國王中鋒庫佛斯

洋基機會渺茫　大都會交易「雷神」看上雙城2大物

中職／相撞喘不過氣　陳鏞基：胡金龍爬過我身體摸壘包

U12世界盃／中華攻破古巴側投火球男　教頭：抗壓好

中職／前紅襪洋投恐無法加盟　統一獅做好另尋打算

世泳賽／最難破200仰世界紀錄破了！　美17歲少女大驚奇

讀者回應

﻿

最新新聞

1林益全預賽敲16轟　將與陳俊秀爭全壘打大賽冠軍

2前進中央陸軍？　林書豪親表態

3難抗日本職業隊　中華白吞第3敗

4小飛刀開導吳昇峰　「你跟大家一樣」

5新生代誰接選球王？周思齊：好像沒有

熱門新聞

1林書豪成莫斯科中央陸軍頭號目標

2大都會交易雷神　看上雙城2大物

3陳鏞基喘不過氣：胡金龍爬過我摸壘包

4開幕戰攻破古巴　獲勝關鍵在抗壓

5前紅襪洋投恐無　統一做另尋打算

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

【中職Highlight】瑞安6局無責失好投　統一8比1擊敗富邦中止4連敗｜7/25　 統一7-ELEVEn獅 VS.富邦悍將

林書豪坦承擔心回不了NBA　最大夢想是和弟弟林書緯同隊搭檔

【中職話題】大器晚成　詹子賢揮出身價

包林傑7局無失分飆7K　富邦1比0完封統一｜7/24 統一7-ELEVEn獅 VS.富邦悍將

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

5歲弟偷帶手機去補習怕被媽打　嘶吼辯駁3分鐘：應該要醬子～

韓爬過的樹5小時後全是「發泡劑」　像土黃毒瘤...他提3點危害：誇張

「覺得爸爸好還是媽媽好？」　超萌雙胞胎回答...大S驚：超成熟！

國安私菸案蔡英文稱「長期陋習」 韓國瑜轟：領導能力絕對有問題

驚！高雄燕巢區自來水管突爆裂　水柱狂噴...炸出「2公尺深大天坑」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366