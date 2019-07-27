瓊斯盃／菲律賓女籃實力躍進　國內發展男女失衡

▲菲律賓女籃。（圖／記者洪偵源攝，下同）



記者洪偵源／綜合報導

菲律賓此次不論陣容與比賽表現，都令人眼睛為之一亮，其中4人更亞洲盃3對3國手，曾經在當時擊敗過中華女籃。

5月中國長沙舉行的亞洲盃3對3賽事，中華女籃由錢薇娟領軍，由吳盈潔、彭詩晴、魏于淳，以及黃湘婷出征，碰上菲律賓一戰，以13比16落敗，之後2勝1敗無緣進擊會內賽。

請繼續往下閱讀...

當時菲律賓派出的成員為，艾芙兒、珍南、克萊兒以及凱莉，陣中有2名球員身高超過190公分，其中克萊兒身高195公分，另有3名球員身高達180公分。

菲律賓女籃在2015年亞洲盃打二級取得突破，順利升上一級，實力有顯著成長，26日也讓中華藍吃足苦頭，到延長賽才敗下陣來。

不過菲律賓女籃這幾年耕耘並不容易，雖然菲律賓是相當瘋籃球的國家，PBA聯賽火熱程度不但是亞洲之最，但也僅止於男籃，女子聯賽的壽命並不長，今年才出現一個半職業聯賽。

菲律賓傳統女性參與球類運動，以排球較有發展性，關注度也較高，籃球幾乎是男性的天下，平均進場觀眾人數僅次於NBA的PBA不說，還有超過10個大小不等的次級、業餘聯賽。

總教練派翠克從2015年接掌菲律賓女籃兵符，帶領球隊打上亞洲盃一級，3對3也由他領軍，隊上大半海外歸來的球員都由他找來，包括唸過UCLA的凱莉。

過去菲律賓女籃一直向瓊斯盃探路，非常希望參加這場盃賽進行磨練，今年終於如願獲邀，此行肯定收穫滿滿。