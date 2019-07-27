自由市場簽約達40億美元史上最多　七六人4.8億第一

▲七六人今夏簽約金額聯盟最多。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

今年自由市場開啟第一天，就已經有12張破億的合約誕生，相比過往可說數量相當驚人，為此聯盟還特別開始調查是否有違規嫌疑。根據《ESPN》薪資專家馬克斯(Bobby Marks)計算，自由市場開市至今，簽約金額已達40億美元，創下歷史紀錄，而七六人則是簽約最多金額最多的球隊。

隨著勇士王朝解體，東西區各隊都在積極的補強，為了就是要爭奪總冠軍，在自由市場開啟第一天，就有高達12筆破億美元的合約誕生，聯盟也出現許多瘋狂的組合，對此聯盟近期還開始著手調查是否存在違規的行為，認為有球隊跟球員之間在自由市場還沒開啟時，就已經達成交易協議。

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▲哈里斯。（圖／達志影像／美聯社）



自由市場開啟至今近一個月，許多隊已經完成大致上的補強，現在僅有一些零星的簽約，但在薪資暴漲的時代，現在合約都越來越大，《ESPN》薪資專家馬克斯(Bobby Marks)計算，自由市場開啟至今，累積的簽約金額高達40億美元，創下歷史新高紀錄，超越了在2016年的37億美元。

其中在聯盟30支球隊簽約金額最高的則是七六人，他們一共簽了4.8億美元，排第2的則是籃網3.6億美元、第3則是勇士3.3億美元、第4則是獨行3億美元、第5則是公鹿2.8億美元。七六人今夏以4年1.09億美元簽下霍佛德(Al Horford)又以5年1.8億美元留下哈里斯(Tobias Harris)，另外先前也提前與西蒙斯(Ben Simmons)達成5年1.7億的合約協議，加上其他簽約，也讓他們成為今夏開銷最大的球隊。

▲霍佛德。（圖／達志影像／美聯社）