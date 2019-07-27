運動雲

>

自由市場簽約達40億美元史上最多　七六人4.8億第一

ETtoday運動雲

▲七六人恩比德、西蒙斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲七六人今夏簽約金額聯盟最多。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

今年自由市場開啟第一天，就已經有12張破億的合約誕生，相比過往可說數量相當驚人，為此聯盟還特別開始調查是否有違規嫌疑。根據《ESPN》薪資專家馬克斯(Bobby Marks)計算，自由市場開市至今，簽約金額已達40億美元，創下歷史紀錄，而七六人則是簽約最多金額最多的球隊。

隨著勇士王朝解體，東西區各隊都在積極的補強，為了就是要爭奪總冠軍，在自由市場開啟第一天，就有高達12筆破億美元的合約誕生，聯盟也出現許多瘋狂的組合，對此聯盟近期還開始著手調查是否存在違規的行為，認為有球隊跟球員之間在自由市場還沒開啟時，就已經達成交易協議。

請繼續往下閱讀...

▲▼七六人哈里斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈里斯。（圖／達志影像／美聯社）

自由市場開啟至今近一個月，許多隊已經完成大致上的補強，現在僅有一些零星的簽約，但在薪資暴漲的時代，現在合約都越來越大，《ESPN》薪資專家馬克斯(Bobby Marks)計算，自由市場開啟至今，累積的簽約金額高達40億美元，創下歷史新高紀錄，超越了在2016年的37億美元。

其中在聯盟30支球隊簽約金額最高的則是七六人，他們一共簽了4.8億美元，排第2的則是籃網3.6億美元、第3則是勇士3.3億美元、第4則是獨行3億美元、第5則是公鹿2.8億美元。七六人今夏以4年1.09億美元簽下霍佛德(Al Horford)又以5年1.8億美元留下哈里斯(Tobias Harris)，另外先前也提前與西蒙斯(Ben Simmons)達成5年1.7億的合約協議，加上其他簽約，也讓他們成為今夏開銷最大的球隊。

▲▼塞爾提克中鋒霍佛德（Al Horford）（圖／達志影像／美聯社）

▲霍佛德。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA七六人自由市場
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

女在車道狂奔遭柵欄無情KO　網友重播10次笑喊：太療癒

熱門新聞

林書豪成莫斯科中央陸軍頭號目標　這隊剛簽下前國王中鋒庫佛斯

洋基機會渺茫　大都會交易「雷神」看上雙城2大物

中職／相撞喘不過氣　陳鏞基：胡金龍爬過我身體摸壘包

U12世界盃／中華攻破古巴側投火球男　教頭：抗壓好

中職／前紅襪洋投恐無法加盟　統一獅做好另尋打算

世泳賽／最難破200仰世界紀錄破了！　美17歲少女大驚奇

讀者回應

﻿

最新新聞

1中職全壘打大賽　林益全敲16轟暫時領先

2前進中央陸軍？　林書豪親表態

3難抗日本職業隊　中華白吞第3敗

4小飛刀開導吳昇峰　「你跟大家一樣」

5新生代誰接選球王？周思齊：好像沒有

熱門新聞

1林書豪成莫斯科中央陸軍頭號目標

2大都會交易雷神　看上雙城2大物

3陳鏞基喘不過氣：胡金龍爬過我摸壘包

4開幕戰攻破古巴　獲勝關鍵在抗壓

5前紅襪洋投恐無　統一做另尋打算

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

【中職Highlight】瑞安6局無責失好投　統一8比1擊敗富邦中止4連敗｜7/25　 統一7-ELEVEn獅 VS.富邦悍將

林書豪坦承擔心回不了NBA　最大夢想是和弟弟林書緯同隊搭檔

【中職話題】大器晚成　詹子賢揮出身價

包林傑7局無失分飆7K　富邦1比0完封統一｜7/24 統一7-ELEVEn獅 VS.富邦悍將

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

5歲弟偷帶手機去補習怕被媽打　嘶吼辯駁3分鐘：應該要醬子～

韓爬過的樹5小時後全是「發泡劑」　像土黃毒瘤...他提3點危害：誇張

「覺得爸爸好還是媽媽好？」　超萌雙胞胎回答...大S驚：超成熟！

國安私菸案蔡英文稱「長期陋習」 韓國瑜轟：領導能力絕對有問題

驚！高雄燕巢區自來水管突爆裂　水柱狂噴...炸出「2公尺深大天坑」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366