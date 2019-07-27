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日本公開賽／桃田賢斗鏖戰89分鐘晉4強　受瀨戶大也奪金鼓舞

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▲▼ 印尼公開賽,桃田賢斗 。（圖／CFP）

▲桃田賢斗 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

日本球王桃田賢斗在印尼公開賽爆冷16強止步後，回歸世界羽聯（BWF）超級750賽的日本公開賽，26日8強賽對上印尼金廷（Anthony Sinisuka Ginting），雙方大戰三局，桃田賢斗搶下晉級門票，賽後他提到，「受到了剛在世泳賽奪金的日本選手瀨戶大也的鼓舞，讓我能撐下去。」

桃田賢斗今年拿下超級300賽德國公開賽冠軍、超級1000賽全英公開賽首位日本男單冠軍、超級500賽新加坡公開賽冠軍，以及亞錦賽冠軍，不過卻在要力拼衛冕的印尼公開賽爆冷16強止步，接著再戰日本公開賽，不僅有地主和衛冕的壓力，也是力拼東奧積分重要的一戰。

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桃田賢斗在8強對上被稱為自己死敵的金廷，第一局順利以21：13拿下後，第二局卻是上演激鬥，桃田賢斗14：10領先卻被追趕，雙方纏鬥至19、20平手，卻被金廷先搶下第22分，桃田賢斗遭扳回一城；不過決勝局，桃田賢斗殺球讓金廷頻頻掛網，連下4分21：15晉級四強。

雙方大戰89分鐘才分出勝負，桃田賢斗更是開心在地主球迷面前丟球拍，賽後提到，「如果再打五分鐘我可能就動不了了，現在光是站著都覺得累，回去可以馬上睡著的程度。」並提到受到了瀨戶大也的鼓舞。瀨戶大也在前一日的世泳賽200公尺混合式奪金，終止美國8連霸，也為日本隊金牌開張。

桃田賢斗和瀨戶大也都是同年出生，瀨戶大也曾在2016年里約奧運拿下400公尺個人混合式銅牌，「多虧了瀨戶大也選手，看到同世代的選手這樣努力堅持，我也要堅持下去，加上看到現場球迷為我熱情的加油，希望我能夠拿下第一，更是讓我撐了下來。」見到瀨戶大也已經取得東奧門票，自己也要更努力，先拼在日本公開賽衛冕成功。

▼瀨戶大也。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼2018浙江游泳世界盃，瀨戶大也 破200公尺蝶式世界紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 日本公開賽桃田賢斗瀨戶大也
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