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世泳賽／光州腹瀉頻傳2大女將棄賽　FINA提醒注意衛生、飲食

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▲2019年世錦賽，萊德基（Katie Ledecky）。（圖／達志影像／美聯社）

▲萊德基（Katie Ledecky）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

今年光州世錦賽選手身體不適、腹瀉頻傳，麥基翁（Emma McKeon）、萊德基（Katie Ledecky）相繼棄權，FINA緊急宣導各隊加強衛生、飲用包裝水，注意飲食狀況。

「女飛魚」萊德基在抵達光州後就傳出身體不適，在400公尺自由式奪銀之後，宣布放棄200公尺自由式、1500公尺自由式項目。而同樣的事情也發生在澳洲選手麥基翁身上，因為腹瀉放棄接下來的項目，FINA也緊急告知各隊注意衛生以及飲食狀況。

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「腹瀉事件這三天頻傳，我們藉由這個機會宣導各隊加強衛生，預防類似事件發生甚至傳染。最基本的勤洗手、引用包裝水，只要有任何身體不適就旋即通報，一但有需要，隨時可以治選手村醫療中心尋求協助。」

現年22歲的萊德基在2016年里約奧運大放異彩，奪得200公尺、400公尺、800公尺自由式3面金牌，4x200公尺自由式接力奪金、4x100公尺自由式接力銀牌，因此獲得「女飛魚」封號，是目前女子400、800、1500公尺自由式世界紀錄保持人。25歲的麥基翁，拿過4面奧運獎牌，上屆2017年布達佩斯世錦賽200公尺自由式與萊德基並列銀牌。兩人在休息之後都陸續現身熱身池，最後2天的賽事有望出賽。

關鍵字： 世泳賽萊德基麥基翁
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