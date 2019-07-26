CBA夏聯／富邦、台啤最終戰皆輸　小組墊底對戰選秀隊

▲富邦勇士小組賽全敗，接下來將對決選秀藍隊。（圖／取自富邦粉絲專頁）



記者張曜麟／綜合報導

長三角CBA夏季聯賽進入最後一天的賽程，富邦勇士最後一戰面對南京同曦，原先最高曾一度領先達11分，但最終同曦靠著內線優勢在延長賽中以104比94逆轉取勝。另一場台啤隊上江蘇肯帝亞的比賽，台啤整場被壓著打，最終以65比89吞敗，目前富邦與台啤都是小組墊底，接下來將要對決CBA的選秀隊。

富邦在開局就打出猛攻，靠著林書緯和蔡文誠的帶領，打出一波8比2攻勢，一舉掌握領先優勢，首節就取得3分領先。進入次節後，富邦更加強火力，郭少傑、吳宏興接連飆分，將分差擴大到雙位數，好在同曦靠著馮欣命中跳投才稍微止血，又靠著李柏潤和王睿在內線猛攻，將分差縮小到個位數，半場打完富邦取得43比41領先。

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易籃後雙方進攻火力都有所提升，不斷互相飆分，但憑藉郭少傑和蕭順議內外開攻，打出7比0攻勢又把優勢擴大到雙位數，三節終了富邦仍有8分領先，不過到了末節富邦卻在攻防兩端大當機，在最後時刻被同曦追到88平手，將比賽拖入延長賽。進入OT後，同曦連攻5分，雖然富邦不斷緊咬比數，但最終卻讓同曦將比數擴大到10分，終場富邦就以94比104落敗。全場富邦有5人得分上雙；張伯維25分、4籃板是全隊最佳，蕭順議則有15分進帳。

台啤面對肯帝亞的比賽，在首節開局江蘇就打出11比4的開局，儘管台啤靠著克拉克不斷追分，但第一節打完仍以9 落後，進入次節肯帝亞攻勢更為猛烈，侯逸凡和趙率舟相繼在外圍飆三分彈，一舉將優勢擴大到13分，反觀台啤僅能靠零星單打取分，半場打完肯帝亞已經以47比29大幅領先。

帶著18分領先進入下半場的肯帝亞，不僅攻勢沒有退減，反而越打越猛，頻頻在外圍飆三分彈，台啤依舊找不到進攻方向，僅靠著黃聰翰單打得分，三節終了台啤已經落後24分。進入決勝節由於分差過大，比賽早早就進入垃圾時間，但台啤依舊無法縮小比分，終場就以65比89慘敗。

全場肯帝亞4人得分上雙，其中趙率舟攻下24分、4籃板、3助攻勢全隊最佳。台啤方面，僅有2人得分上雙，黃聰翰15分、5籃板；周伯勳11分、3籃板。由於富邦戰績全敗，接下來將要在27日下午4點對決選秀藍隊，台啤同樣是下午4點對決選秀紅隊。

▲台啤將對決選秀紅隊。（圖／取自台啤粉絲專頁）